Netflix: So viel kostet das Konto-Teilen künftig

Netflix will Passwortteiler zur Kasse bitten © Netflix

Der amtierende Streamingmarktführer Netflix macht ernst und will künftig alle Accountteiler, die nicht im gleichen Haushalt leben, zur Kasse bitten. Welche Anpassungen sind geplant? Welche Kosten kommen auf die Zuschauer zu?

Die Zeiten, in denen man sich unbehelligt ein Netflix-Konto oder Passwort mit einer oder mehreren Personen teilen konnte, sollen bald vorbei sein. Denn der Streamingdienst will künftig Mechanismen einsetzen, die haushaltsfremde Personen identifizieren und extra zur Kasse bitten. Intern heißt das Feature Zusatzmitglieder und in Deutschland soll dies 4,99 Euro im Monat kosten, wenn man das passende Abo hat, denn in den beiden günstigsten Tarifen soll dies nicht möglich sein.

Ein Abo für einen Haushalt

Im Hilfe-Center schreibt Netflix: „Ein Netflix-Konto ist für Personen bestimmt, die zusammen in einem Haushalt leben. Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, müssen zum Streamen von Netflix ihr eigenes Konto verwenden.“ Wie genau das aussehen soll, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)