Netflix Konto-Teilung: Diese Kosten kommen auf die Nutzer zu

Netflix © Netflix

Netflix hat angekündigt, gegen die Teilung des Kontos mit Freunden oder Familie außerhalb des eigenen Haushalts vorzugehen. Nun ist der Streamingdienst einen Schritt weiter gegangen, der neue Kosten beinhaltet, sofern man seinen Account weiter teilen möchte.

Der Streamingdienst Netflix kommt seiner Ankündigung, gegen die Teilung des Accounts über den eigenen Haushalt hinaus, vorzugehen, nun Schritt für Schritt nach. Wer sein Konto weiterhin mit weiteren Personen außerhalb des eigenen Zuhauses teilen will, muss bald mit zusätzlichen Kosten rechnen. Was bereits in lateinamerikanischen Gebieten getestet wurde, wurde nun auch auf Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien erweitert, weswegen wir auch im deutschsprachigen Raum baldige Veränderungen erwarten können.

Was kostet das neue Konto-Sharing und wie funktioniert es?

Konkret geht es darum, dass weitere Haushalte mit einer zusätzlichen Gebühr hinzugebucht werden müssen, die über ein eigenes Unterkonto freigeschaltet werden. Was das im Einzelfall pro Monat und Person kostet, unterscheidet sich von Land zu Land: In Kanada und Neuseeland zahlt man pro Haushalt 7,99 Dollar. In Portugal kostet es 3,99 Euro während es in Spanien mit 5,99 Euro zu Buche schlägt. Da für Deutschland von einer generell hohen Finanzkraft ausgegangen wird, dürfen wir uns darauf einstellen, dass die Gebühr hierzulande und in den anderen deutschsprachigen Gebieten sich eher am höheren Rande des Spektrums befinden wird. Was man sonst noch dazu wissen muss, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Tim Krüger)