„Jurassic World: Neue Abenteuer“: Wann startet die 3. Staffel auf Netflix?

In Windeseile hat Netflix die 2. Staffel von „Jurassic World: Neue Abenteuer“ zur Verfügung gestellt. Sind die Aussichten auf Season 3 ebenso positiv?

Bekanntlich dauert es meist ein Jahr oder länger, bis neue Staffeln von Serien erscheinen. Fans von „Jurassic World: Neue Abenteuer“* hatten aber Glück. Nach weniger als einem halben Jahr bietet Netflix bereits die 2. Season an. Bedenkt man, dass sich aufgrund der Corona-Pandemie viele Produktionen verschieben, ging das außerordentlich schnell.

Spricht die flotte Geschwindigkeit dafür, dass auch Staffel 3 bereits in wenigen Monaten startet? Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob Netflix „Jurassic World: Neue Abenteuer“ überhaupt um eine weitere Season verlängert.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 2. Staffel von „Jurassic World: Neue Abenteuer“+++

„Jurassic World: Neue Abenteuer“ auf Netflix: Das ist die Handlung der 2. Staffel

Nach einem Zwischenfall im Vergnügungspark „Jurassic World“, konnten mehrere Teenager nicht rechtzeitig evakuiert werden. Die Freunde versuchen nun, auf der Insel zu überleben und fleischfressenden Dinosauriern möglichst nicht in die Quere zu kommen. Bevor sie ein Notrufsignal senden können, stellt sich ihnen allerdings ein T-Rex in den Weg. Gleichzeitig bemerken die Protagonisten, dass sie nicht alleine im Park zurückgelassen wurden.

Bei „Jurassic World: Neue Abenteuer“ handelt es sich um eine animierte Serie, in der nur Teenager die Hauptrollen spielen. Die Produktion richtet sich also an eine jüngere Zielgruppe. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass es während der Geschichte zu Todesfällen kommt.

Video: Trailer zur 2. Staffel der Netflix-Serie „Jurassic World: Neue Abenteuer“

„Jurassic World: Neue Abenteuer“: Wird es eine 3. Staffel auf Netflix geben?

Die 2. Staffel von „Jurassic World: Neue Abenteuer“ endete mit einem Cliffhanger. Die Macher scheinen also eine 3. Season geplant zu haben. Ob sie erscheint oder nicht, entscheidet jedoch Netflix. Der Streamingdienst hat sich bislang aber nicht zu einer weiteren Staffel geäußert. Vermutlich erscheint ein Statement vier Wochen oder länger nach der Veröffentlichung der neusten Folgen. Vorher sollten Fans nicht mit einer Stellungnahme rechnen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

