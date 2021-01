Neu auf Netflix: Alle Filme und Serien, die diese Woche erscheinen

Eine beliebte Serie geht endlich weiter und eine Realverfilmung mit Pokémon erscheint: Wir verraten, welche neuen Inhalte ab dem 11. Januar 2021 auf Netflix starten.

Netflix hat das Jahr 2021 mit mehreren starken Produktionen begonnen. Ein Blick auf die Top 10 der Plattform verrät, dass Neuheiten wie „Lupin“* oder die aktuelle Staffel von „How to Get Away with Murder“ gut ankommen. Der Streamingdienst hat aber weitere vielversprechende Veröffentlichungen in petto. Welche neuen Filme und Serien in den nächsten Tagen starten, haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst.

Netflix: Die Film- und Serien-Highlights in der Woche ab dem 11. Januar 2021

Serien-Highlight der Woche: Eigentlich hatten viele Fans gehofft, dass der 3. Teil von „Disenchantment“ bereits im Jahr 2020 erscheint – schließlich veröffentlichte der Streamingdienst Teil 2 schon 2019. Es dauerte etwas länger als gedacht, doch jetzt steht der Starttermin endgültig fest: Am 15. Januar 2021 geht es weiter. In dem Netflix-Original der „Simpsons“-Schöpfer kommen auf Prinzessin Bean wieder viele Gefahren zu. So lässt ihr beispielsweise ihre Mutter keine Ruhe und auch am Hof verschwören sich mehrere einflussreiche Personen gegen sie.

Film-Highlight der Woche: Wie es wohl aussehen könnte, wenn Pokémon in der echten Welt leben würden? Dank „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ sind die Zuschauer in der Lage, sich diese Frage selbst zu beantworten. Anstatt einer Zeichentrickproduktion handelt es sich um eine Realverfilmung mit den aus dem Anime und den Nintendo-Games bekannten Wesen. Wer sich den Film übrigens in englischer Originalfassung ansieht, dem könnte die Stimme von Pikachu bekannt vorkommen. Gesprochen wird das bekannteste aller Pokémon nämlich von keinem Geringeren als „Deadpool“-Star Ryan Reynolds. Ab dem 12. Januar 2021 steht der Film auf Netflix zur Verfügung.

Neu auf Netflix: Alle Filme und Serien, die in der Woche ab dem 11. Januar 2021 erscheinen

Datum Neue Filme und Serien 11. Januar Crack: Kokain, Korruption und Konspiration (Doku) 12. Januar Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu (Mystery) 13. Januar Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Serienmörder (Miniserie) 14. Januar Oktoberfest 1900 (Serie, 1. Staffel) 15. Januar Carmen Sandiego (Serie, 4. Staffel) Dawson's Creek (Serie, 1.-6. Staffel) Disenchantment (Serie, 3. Teil) Das Klunkerimperium (Reality-TV) Merz gegen Merz (Serie, 2. Staffel) Outside the Wire (Action)

