„How to Get Away with Murder“: Wann zeigt Netflix die 6. Staffel?

Krimi-Fans können sich jetzt die 5. Staffel von „How to Get Away with Murder“ auf Netflix ansehen. Doch wird es auch eine Season 6 geben – und wann erscheint sie?

Bereits über mehrere Staffeln hinweg widmete sich „How to Get Away with Murder“ den Themen Gerichtsprozesse und Strafverteidigung. Was zunächst nach einem trockenen Krimi klingt, wird mit Beziehungsproblemen und weiteren Intrigen der Protagonisten aufgelockert. Ein Konzept, das mit Blick auf die hohe Anzahl der bisherigen Seasons zu funktionieren scheint. Auch auf Netflix erfreut sich die Serie großer Beliebtheit: Seit der Veröffentlichung neuer Episoden befindet sie sich in den Top 10 des Streamingdiensts (Stand: 7. Januar 2021).

„How to Get Away with Murder“ wurde unter anderem von Shonda Rhimes produziert, die sich bereits dank des Erfolgs-Hits „Grey‘s Anatomy“* einen Namen gemacht hat. Auch an der Netflix-Serie „Bridgerton“ wirkte sie mit. Hat Rhimes bei so vielen Projekten überhaupt Zeit, sich über eine 6. Season von „How to Get Away with Murder“ Gedanken zu machen? Und wenn ja, wann erscheint sie auf Netflix? Wir beantworten die wichtigsten Fragen im Folgenden.

„How to Get Away with Murder“ auf Netflix: Darum geht es in der Krimi-Serie

In der Middleton Law School nehmen mehrere Jura-Studenten an einer Vorlesung von Annalise Keating (Viola Davis) teil. Sie gilt als bekannte Strafverteidigerin, der viele angehende Anwälte nacheifern. Im Laufe ihres Kurses möchte sie fünf Studenten auswählen, die ihr bei ihrer Arbeit behilflich sein sollen. Die großartige Chance, Keating zu unterstützen, verleitet mehrere junge Erwachsene allerdings dazu, fragwürdige Taten zu begehen.

„How to Get Away with Murder“: Wann erscheint die 6. Staffel auf Netflix?

Obwohl Netflix die Serie hierzulande anbietet, wird sie eigentlich vom amerikanischen Sender ABC produziert. Der Streamingdienst hat also kein Mitspracherecht, wenn es um die Entscheidung für oder gegen neue Staffeln geht. In Bezug auf die 6. Season müssen sich Fans aber keine Sorgen machen: Sie wurde bereits im September 2019 in Amerika ausgestrahlt. Laut mehreren Medienberichten hat sich ABC allerdings gegen eine 7. Season entschieden. Nach der 6. Staffel ist also offiziell Schluss.

Und wann bekommen deutsche Netflix-Nutzer das große Finale zu Gesicht? Da der Streamingdienst im Januar 2021 die 5. Staffel zur Verfügung gestellt hat, ist davon auszugehen, dass Season 6 erst Anfang des nächsten Jahres erscheint. Genauere Details hat Netflix aber noch nicht bekannt gegeben.

Übrigens: Wer lieber Amazon Prime Video statt Netflix nutzt, kann dort die ersten fünf Staffeln der Serie für einen Aufpreis kaufen. Zudem läuft das Serienfinale im Januar 2021 auf dem Sender RTL Crime. Einzelne Seasons sind außerdem auf DVD erhältlich (werblicher Link). (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

