"The Last Kingdom" und mehr: Das sind die Netflix-Highlights im April 2020

Film- und Serien-Fans haben Grund zur Freude, denn Netflix hat im April wieder einiges in petto. Unter anderem erscheint die 4. Staffel von "The Last Kingdom".

Wer im April aufgrund des Coronavirus weiterhin daheimbleibt, muss sich über ein Aufkommen von Langeweile definitiv keine Sorgen machen. Netflix stellt nämlich sicher, dass die Nutzer weiterhin mit Film- und Serien-Nachschub versorgt werden. Von Action und Thrillern bis hin zu Komödien ist wieder so gut wie jedes Genre vertreten.

Netflix mit neuen Filmen und Serien im April 2020

Kann das neue Programm das Netflix-Angebot im März 2020* toppen? Das muss jeder für sich entscheiden. Tatsache ist aber, dass der Streamingdienst wieder einiges zu bieten hat. Film-Fans können sich beispielsweise über die hochgelobte Komödie "Crazy Rich" freuen. Zudem erscheint mit "Betonrausch" ein Netflix-Original aus Deutschland. Wer bereits alle Ghibli-Filme* gesehen hat, darf ab dem 1. April außerdem gleich den nächsten Schwung abarbeiten, denn an diesem Tag stehen unter anderem"Das wandelnde Schloss" und "Wie der Wind sich hebt" zur Verfügung.

Und das war noch lange nicht alles: Die Serien "Haus des Geldes"* und "The Last Kingdom"* gehen endlich in die nächsten Runden. Netflix hat übrigens alle Highlights in einem Video zusammengefasst (siehe unten). "The Last Kingdom" ist nicht dabei, was aber vermutlich daran liegt, dass es aktuell noch keinen Trailer zur 4. Staffel gibt.

Die besten Serien und Filme auf Netflix im April 2020

Datum Filme und Serien 1. April "Nailed It" (Serie, 4. Staffel)

(Serie, 4. Staffel) "Das wandelnde Schloss" (Anime)

(Anime) "Wie der Wind sich hebt" (Anime)

(Anime) "Supergirl" (Serie, 4. Staffel)

(Serie, 4. Staffel) "Community" (Serie, 1. - 6. Staffel)

(Serie, 1. - 6. Staffel) "Pokèmon - Die TV-Serie: Staffel 3: Sonne und Mond - Ultra-Legenden" (Serie) 3. April "Haus des Geldes" (Serie, 3. Staffel) 9. April "The Infiltrator" (Drama) 10. April "Meg" (Action) 13. April "Spielmacher" (Drama) 17. April "Betonrausch" (Drama)

(Drama) "Sergio" (Drama) 22. April "Final Space" (Serie, 2. Staffel)

(Serie, 2. Staffel) "The Story of God with Morgan Freeman" (Serie, 3. Staffel) 24. April "After Life" (Serie, 2. Staffel) 26. April "The Last Kingdom" (Serie, 4. Staffel) 27. April "Crazy Rich" (Dramedy) Auch interessant: "Élite" - 4. Staffel geplant - doch es gibt schlechte Nachrichten.

