„Haus des Geldes“: Den Fans könnte das nicht gefallen - Netflix verrät, wann die Serie endet

Es ist nun offiziell: Der spanische Netflix-Hit „Haus des Geldes" wird bald enden. Die Macher verraten, was sie für das große Finale geplant haben.

Die 5. Staffel der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ wurde nun offiziell bestätigt.

wurde nun offiziell bestätigt. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen.

Nach wenigen Folgen soll die Serie aber enden.

Wie viele Banken die Protagonisten von „Haus des Geldes" wohl noch ausrauben werden? Wer sich das bereits gefragt hat, erhält nun eine genauere Antwort: Viele werden es nicht mehr sein, denn die Serie soll bereits nach wenigen Folgen enden*. Eine 5. Staffel wird es noch geben, danach ist aber Schluss. Diese Nachricht mag für viele Fans sehr plötzlich kommen, da es eine Zeit lang so wirkte, als würde die Bankräuber-Serie noch einige Zeit lang laufen.

„Haus des Geldes“ auf Netflix: Wann erscheint die 5. Staffel?

Eine 5. Staffel von „Haus des Geldes" war schon längere Zeit im Gespräch. Jetzt ist sie aber endgültig bestätigt worden. Gleichzeitig gaben die Macher auch eine schlechte Nachricht bekannt: Nach den kommenden zehn Episoden ist endgültig Schluss mit der Serie.

Gedreht wird das Finale seit heute, dem 3. August 2020 in Spanien, Portugal und Dänemark. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass die letzten Folgen erst im Jahr 2021 erscheinen, beziehungsweise frühestens Ende 2020 - je nachdem, wie schnell die Produktion im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation abgewickelt werden kann.

Showrunner Alex Pina verriet bereits ein paar Details, was die Zuschauer in den kommenden Episoden erwartet: „Der Krieg wird das bisher extremste und brutalste Level erreichen, aber es wird gleichzeitig die epischste und aufregendste Staffel werden.“ The Hollywood Reporter berichtet weiter, dass die Macher mehrere Monate darüber nachgedacht haben, wie sie die Serie und die Geschichten aller Charaktere zu einem sinnvollen Schluss führen können. Das Resultat bekommen die Zuschauer in der 5. Staffel zu sehen.

„Haus des Geldes“: Wird Netflix ein Spin-Off produzieren? Darum stehen die Chancen gut

Bereits vor mehreren Monaten kamen Informationen ans Tageslicht, dass Netflix angeblich Interesse an einem Spin-Off zu „Haus des Geldes“ zeige. Dieses könnte in Form eines Films oder einer Serie beispielsweise die Hintergrundgeschichten einzelner Figuren beleuchten. Ob ein solches Spin-Off aber tatsächlich gedreht wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Aufgrund des Erfolgs von „Haus des Geldes“ stehen die Chancen aber sehr gut.

„Haus des Geldes“: Alle Infos zur Netflix-Serie im Überblick

Serie Haus des Geldes (La casa de papel) Startdatum 2017 (vier Staffeln, 5. Staffel geplant) Schöpfer Álex Pina Land Spanien Genre Thriller, Action Schauspieler Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte (Professor), Itziar Ituno (Lissabon), Miguel Herran (Rio) uvm. Verfügbar auf Netflix

