Diese zehn Schauspieler staubten das höchste Gehalt 2020 ab - insbesondere dank Netflix

Summen, von denen Normalsterbliche nur träumen können: Die höchsten Schauspieler-Gehälter 2020 sind bekannt - doch nur dank Netflix sind sie so üppig.

Jedes Jahr veröffentlicht das Magazin Forbes die Gehälter der zehn Hollywood- und Bollywood-Schauspieler , die in den letzten Monaten am meisten verdient haben.

, die in den letzten Monaten am meisten verdient haben. Obwohl viele Darsteller kaum in namhaften Kino-Hits zu sehen waren, konnten Sie horrende Summen abstauben.

Der Grund: Netflix* zahlt mehr, als viele Hollywood-Studios.

Was verdienen eigentlich die Hollywood und Bollywood-Stars innerhalb eines Jahres? Geben Sie jetzt Ihre Tipps ab und weiter unten erhalten Sie die Antwort. Eine kleine Vorwarnung vorab: Möglicherweise sind Ihre Gehalts-Vorschläge viel zu gering. Ein Großteil der Top-Verdiener auf folgender Liste konnte nämlich insbesondere dank Netflix hohe Geldsummen abstauben. Im Vergleich dazu zahlen namhafte Studios oft wesentlich weniger.

Darum zahlt Netflix seinen Schauspielern ein besonders hohes Gehalt

Jedes Jahr veröffentlicht das amerikanische Magazin Forbes eine Liste der Schauspieler, die in den letzten zwölf Monaten am meisten verdient haben - konkrete Zahlen werden dabei übrigens auch genannt. Die größte Besonderheit in Bezug auf das Ranking von 2020: Viele Kandidaten befinden sich nur in den Top 10, weil sie in Netflix-Produktionen auftauchen. Seit einiger Zeit zahlt der Streamingdienst nämlich besonders hohe Summe an seine Darsteller - doch woran liegt das eigentlich?

Studios, die Filme für die große Leinwand produzieren, bezahlen Schauspielern mehr Geld, wenn abzusehen ist, dass mehr Menschen für diesen einen Top-Star ins Kino gehen. Netflix rechnet Gehälter nach etwas anderen Kriterien aus: Unter anderem spielt es eine Rolle, wie viele Personen ein Abo für einen bestimmten Film abschließen und wie lange sie dieses Abo behalten. Der Streamingdienst hat mittlerweile umfangreiche Möglichkeiten, solche Zahlen zu ermitteln. Als weitere Kriterien gelten aber auch der Erfolg eines Darstellers auf Social-Media-Plattformen sowie die Anzahl der Klicks auf die jeweiligen Filme.

Alles in allem scheint Netflix also wesentlich mehr Geld als manche Hollywood-Studios durch Film- und Serien-Produktionen zu verdienen. Gleichzeitig gibt der Streaming-Riese auch sehr viel aus: Forbes vermutet, dass Netflix dieses Jahr mehr als 17 Milliarden Dollar (circa 14 Milliarden Euro) für neue Produktionen zahlt.

Netflix sei Dank: So viel verdienen die Top-Schauspieler

Um nun ein paar konkrete Zahlen zu nennen: Adam Sandler, der sich auf dem neunten Platz befindet, nahm in den letzten Monaten 31 Millionen Dollar (circa 26 Millionen Euro) nur dank Netflix ein - insgesamt erhielt er 41 Millionen Dollar (circa 34.5 Millionen), berichtet Forbes. Dwayne Johnson, der Spitzenreiter der Liste, bekam hingegen 23.5 Millionen Dollar (circa 20 Millionen Euro) von dem Streaming-Giganten für seine Rolle in dem kommenden Film „Red Notice“. Insgesamt staubte er einen Spitzenwert von 87.5 Millionen Dollar (circa 74 Millionen Euro) ab.

Netflix zahlte zudem vier weiteren Schauspielern auf der Liste ein stattliches Gehalt: Zusätzliche 85 Millionen Dollar (circa 72 Millionen Euro) wurden auf Ryan Reynolds, Mark Wahlberg, Ben Affleck und Vin Diesel aufgeteilt.

Diese Schauspieler haben vom 1. Juni 2019 bis 1. Juni 2020 das meiste Geld verdient:

Dwayne Johnson - 87.5 Millionen Dollar (circa 74 Millionen Euro) Ryan Reynolds - 71.5 Millionen Dollar (circa 60.5 Millionen Euro) Mark Wahlberg - 58 Millionen Dollar (circa 49 Millionen Euro) Ben Affleck - 55 Millionen Dollar (circa 46.5 Millionen Euro) Vin Diesel - 54 Millionen Dollar (circa 45.5 Millionen Euro) Akshay Kumar - 48.5 Millionen Dollar (circa 41 Millionen Euro) Lin-Manuel Miranda - 45.5 Millionen Dollar (circa 38.5 Millionen Euro) Will Smith - 44.5 Dollar (circa 37.5 Millionen) Adam Sandler - 41 Millionen Dollar (circa 34.5 Millionen) Jackie Chan - 40 Millionen Dollar (circa 33.5 Millionen)

So ermittelte Forbes die Daten: Es handelt sich hierbei nur um Schätzungen, die auf Daten von Nielsen, ComScore, Box Office Mojo und IMDb sowie Informationen von Insidern basieren. Der Zeitraum der Auswertung umfasst den 1. Juni 2019 bis zum 1. Juni 2020. Die Liste der höchsten Gehälter, die Schauspielerinnen bekamen, wird von Forbes zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

