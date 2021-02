GameStop-Aktie: Netflix will Börsendrama mit Star aus Teenie-Romanze verfilmen

Die Ereignisse rund um die GameStop-Aktie scheinen auch Netflix zu faszinieren. Der Streamingdienst soll Insidern zufolge an einem Film zum Thema arbeiten.

Sie sind der Meinung, die aktuelle Situation rund um die GameStop-Aktie* ist filmreif? Das hat sich offenbar auch Netflix gedacht. Einem Bericht des amerikanischen Magazins Deadline zufolge, möchte der Streamingdienst das Thema tatsächlich in einem Film verarbeiten. Dafür soll Netflix bereits einen Schauspieler organisiert haben, den viele Nutzer kennen dürften. Er spielte in allen drei Romanzen der „To All the Boys I‘ve Loved Before“-Reihe mit. Wir fassen zusammen, was bisher zum GameStop-Film bekannt ist.

Netflix möchte Film zu GameStop-Drama drehen

Wie kann man der Wall Street schaden? Hierfür haben Reddit-Nutzer vor einiger Zeit eine Strategie entwickelt. Da Anleger unter anderem geliehene GameStop-Aktien verkauften, um sie für geringere Summen erneut zu erwerben, schnappten sich Tausende Nutzer eben jene Aktien. Das Resultat: Die Preise für die Aktien sind gestiegen. Gleichzeitig waren die Hedgefonds gezwungen, ihre geliehenen Aktien zurückzugeben. Sie mussten sie für hohe Preise zurückkaufen und machten dabei große Verluste.

Die Aktion ging weltweit durch die Medien. In Berufung auf Insider berichtet Deadline nun, dass Netflix schon jetzt über eine filmische Umsetzung nachdenken soll. Drehbuchautoren und Produzenten würden bereits feststehen. Auch einen Schauspieler für eine Hauptrolle habe man gefunden: Es soll sich um „To All the Boys I‘ve Loved Before“-Star Noah Centineo handeln. Bislang hat Netflix die Pläne allerdings noch nicht bestätigt. Da sich das Projekt noch im Anfangsstadium zu befinden scheint, bleibt es abzuwarten, ob der Film tatsächlich in Produktion geht.

Börsendrama um GameStop-Aktien könnte zweimal verfilmt werden

Bestseller-Autor Ben Mezrich hat erst kürzlich angekündigt, die Geschichte in einem Buch mit dem Titel „The Antisocial Network“ aufgreifen zu wollen. Wenige Zeit später soll sich einem weiteren Bericht von Deadline zufolge das Filmproduktions-Unternehmen MGM eingeschalten und sich die Rechte an dem Werk gesichert haben. Das Magazin geht davon aus, dass Mezrichs kommendes Buch verfilmt wird. Neben der geplanten Netflix-Produktion könnte es also bald einen weiteren Film zum Thema geben. (soa) *merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

