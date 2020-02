Neue Serie der "Game of Thrones"-Macher - "Grey's Anatomy"-Star spielt Hauptrolle

David Benioff und D.B. Weiss haben eine neue Serie in petto: "The Chair" soll auf Netflix erscheinen. Ein "Grey's Anatomy"-Star spielt die Hauptrolle.

Die "Game of Thrones"-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss produzieren eine Serie für Netflix .

produzieren eine Serie für . Ein "Grey's Anatomy"-Star wird die Hauptrolle spielen.

wird die Hauptrolle spielen. Enttäuschte Fans der erfolgreichen Fantasy-Serie könnten das Schlimmste befürchten.

David Benioff und D.B. Weiss. Alleine schon die Namen der beiden Produzenten und Drehbuchautoren könnten viele zur Weißglut bringen. Der Grund ist das Finale der erfolgreichen Fantasy-Serie "Game of Thrones", das die Zuschauer gespalten hat. Während die eine Hälfte vollkommen begeistert war, sehen andere die letzte Staffel als den wohl größten Skandal der Serien-Geschichte.

Als problematisch betrachteten die Fans das Storytelling und die Charakterentwicklungen einzelner Figuren - und verantwortlich für das "Desaster" sollen keine geringeren als die Showrunner David Benioff und D.B. Weiss gewesen sein. Jetzt arbeiten die beiden an einem neuen Projekt für Netflix und konnten dafür eine namhafte Schauspielerin gewinnen.

"Game of Thrones"-Macher arbeiten an Netflix-Serie

Eine beruhigende Nachricht für enttäuschte Fans von "Game of Thrones"* gibt es allerdings: David Benioff und D.B. Weiss werden nicht als Showrunner für die kommende Netflix-Serie "The Chair" arbeiten. Dieser wichtigste Posten ging stattdessen an Schauspielerin Amanda Peet, die bereits in Serien wie "The Good Wife" und "The Romanoffs" zu sehen war. Zusammen mit den Produzenten Benioff und Weiss verwirklicht sie das Projekt, das insgesamt sechs Episoden in halbstündiger Länge umfassen soll.

Zur Handlung von "The Chair" ist bislang noch nicht viel bekannt. Im Mittelpunkt soll ein universitärer Lehrstuhl der Fachrichtung Englisch stehen. Das Magazin Variety bezeichnet die Serie als "Dramedy", weshalb die Geschichte komische, wie auch tragische Elemente umfassen wird. Wann "The Chair" auf Netflix* erscheint, ist bislang noch unklar.

Hauptrolle in Netflix-Serie "The Chair" übernimmt ein "Grey's Anatomy"-Star

Für die Hauptrolle konnten die Macher keine Geringere als Sandra Oh gewinnen. Der Schauspielerin gelang vor mehreren Jahren der Durchbruch mit der Ärzte-Serie "Grey's Anatomy". Aktuell ist sie aber gefragter denn je, so spielt sie beispielsweise eine Hauptfigur in der preisgekrönten Serie "Killing Eve". Für ihren Auftritt erhielt sie sogar einen Golden Globe.

Obwohl enttäuschte "Game of Thrones"-Zuschauer "The Chair" gegenüber skeptisch sein könnten, klingt eine Serie mit Sandra Oh zumindest vielversprechend.

soa

