Nur noch bis zum 4. April: Diese Netflix-Filme verschwinden am Wochenende

Netflix schafft mal wieder Platz und verabschiedet sich von vielen Filmen. Nur noch bis zum 4. April haben Nutzer Zeit, sich folgende Blockbuster anzusehen.

Netflix entfernt am 4. April mehrere Filme aus dem Angebot.

entfernt am 4. April mehrere Filme aus dem Angebot. Unter anderem wird ein Film mit "James Bond"-Darsteller Daniel Craig bald nicht mehr zu sehen sein.

bald nicht mehr zu sehen sein. Auch ein Zeichentrick-Klassiker verschwindet.

Jeden Monat stattet Netflix seine Nutzer mit einer Vielzahl an neuen Filmen und Serien aus. Auch im April erscheinen jede Menge neue Inhalte*, denn so dürfen sich die Abonnenten unter anderem über eine weitere Staffel von "Haus des Geldes"* freuen sowie auf die 4. Season von "The Last Kingdom"*.

Film-Fans hingegen stehen seit dem 1. April weitere Ghibli-Klassiker zur Verfügung. Etwas später gibt es zudem "Crazy Rich" und die neue deutsche Produktion "Betonrausch" mit David Kross und Frederick Lau zu sehen.

Netflix entfernt mehrere Filme - darunter viele bekannte Klassiker

Die Kehrseite ist allerdings, dass Netflix auch regelmäßig Filme und Serien entfernen muss. Das hängt meist mit ablaufenden Verträgen zusammen, da der Streamingdienst nur für eine begrenzte Zeit die Rechte an Produktionen besitzt.

Am 4. April müssen sich die Nutzer deshalb gleich von mehreren Blockbustern auf einmal verabschieden. Wer folgende Filme noch nicht gesehen hat, sollte sich beeilen.

Diese Filme entfernt Netflix am 4. April 2020:

Filme Genre Schauspieler „Asterix bei den Olympischen Spielen" Komödie Clovis Cornillac, Gérard Depardieu "Ballermann 6" Komödie Tom Gerhard, Hilmi Sözer "Defiance - Für meine Brüder, die niemals aufgaben" Kriegsfilm Daniel Craig "Equilibrium" SciFi, Action Christian Bale, Sean Bean "Lucky # Selvin" Thriller, Krimi Bruce Willis, Josh Hartnett, Morgan Freeman "Das Parfum" Drama Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman "Resident Evil" Horror, Action Milla Jovovich "Scary Movie" Horror-Komödie Anna Faris, Regina Hall "Scary Movie 2" Horror-Komödie Anna Faris, Regina Hall "Step Up" Tanzfilm Channing Tatum, Jenna Dewan "Werner - Beinhart!" Zeichentrick /

Prime Video entfernt ebenfalls mehrere Blockbuster

Amazon mistet ebenfalls gelegentlich aus, um Platz für neue Prime-Video-Inhalte zu schaffen. Aktuell sind beispielsweise die Blockbuster "Safe Haven", "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust", "Monsieur Claude und seine Töchter" sowie "Die Tribute von Panem - Catching Fire" nur noch für kurze Zeit verfügbar.

