Schnell anschauen: Netflix entfernt eine beliebte Action-Filmreihe und mehr im Februar 2021

Netflix entfernt die beliebte Action-Reihe „The Fast and the Furious“ mit dem verstorbenen Schauspieler Paul Walker.

Im Februar 2021 verabschiedet sich Netflix erneut von mehreren Inhalten. Welche Filme und Serien Sie sich rechtzeitig ansehen sollten, verraten wir im Beitrag.

Inhalte, die Netflix* demnächst entfernt, versieht der Streamingdienst mit einem Hinweis. Der Kennzeichnung ist zu entnehmen, wann genau ein Film oder eine Serie aus dem Angebot verschwindet. Wer allerdings eine gut gefüllte Watchlist besitzt, müsste jede Produktion einzeln durchgehen, um eine solche Warnung zu entdecken.

Einen separaten Reiter, der alle auslaufenden Inhalte aufführt, bietet Netflix nicht an. Umgekehrt gibt es nur eine gesonderte Kategorie mit allen kommenden Neuerscheinungen. Damit Sie sich trotzdem nicht die Mühe machen müssen, Ihre komplette Watchlist durchzugehen, verraten wir, welche Inhalte im Februar 2021 verschwinden.

Netflix: Diese Film-Blockbuster werden im Februar 2021 entfernt

Jeden Monat entfernt Netflix eine Vielzahl an Inhalten. Betroffen sind dabei nicht nur unbekannte Produktionen. Im Februar 2021 wirft der Streamingdienst beispielsweise die komplette „The Fast and The Furious“-Reihe aus dem Programm. Noch bis zum 7. Februar haben die Nutzer Zeit, sich die sieben Blockbuster anzusehen. Am 28. Februar müssen sich die Abonnenten außerdem von dem Horror-Klassiker „Sleepy Hollow“ mit Johnny Depp verabschieden.

Darüber hinaus hat sich Netflix vorgenommen, den Anime „Code Geass – Lelouch of the Rebellion“ am Ende des Monats zu entfernen. Die Serie stand schon in den Wochen zuvor auf der Abschussliste, wurde letztendlich aber doch nicht gelöscht. Es ist nicht gesagt, dass der Streamingdienst dem Anime eine weitere Chance gibt, weshalb Nutzer ihn sicherheitshalber noch vor dem 28. Februar schauen sollten.

Netflix: Alle Filme und Serien, die im Februar 2021 verschwinden

Datum Filme und Serien, die verschwinden 2. Februar 2021 Fences (Drama) Hell or High Water (Western) 3. Februar 2021 French Dirty (Drama) 4. Februar 2021 OCTB (Serie, 1. Staffel) 7. Februar 2021 2 Fast 2 Furious (Action) The Fast and the Furious (Action) The Fast and the Furious: Tokyo Drift (Action) Fast & Furious 5 (Action) Fast & Furious 6 (Action) Fast & Furious 7 (Action) Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile. (Action) 8. Februar 2021 Die Deutschen (Doku) Im Todestrakt (Doku) 13. Februar 2021 The Mortified Guide (Doku) 16. Februar 2021 Brave Miss World (Doku) 21. Februar 2021 Um die Welt ohne Geld (Doku) 25. Februar 2021 The Moon That Embraces the Sun (Serie, 1. Staffel) 28. Februar 2012 Code Geass – Lelouch of the Rebellion (Anime) Gantz (Anime) Magi (Anime) Shigatsu Wa Kimi No Uso – Sekunden in Moll (Anime) Sleepy Hollow (Fantasy-Horror)

