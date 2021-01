Beeilung ist angesagt: Netflix wirft mehrere Inhalte im Januar 2021 aus dem Angebot

Im neuen Jahr möchte Netflix wieder Platz schaffen. Von Mitte bis Ende Januar 2021 verschwinden mehrere Filme und Serien. Wir verraten, welche Inhalte betroffen sind.

Sie haben auf Netflix* einen Film entdeckt, den Sie schon immer sehen wollten? Dann ist Schnelligkeit gefragt. Handelt es sich nicht um ein Netflix Original (alle mit einem großen „N“ gekennzeichneten Inhalte), könnte er schnell wieder verschwinden. Der Streamingdienst erwirbt Film- und Serien-Lizenzen nur für einen bestimmten Zeitraum. Werden Verträge mit Rechteinhabern nicht verlängert, müssen die betroffenen Produktionen entfernt werden.

Natürlich lädt Netflix auch beinahe täglich neue Inhalte hoch, wie beispielsweise über den gesamten Januar 2021 hinweg. Im Gegenzug wirft der Streamingdienst im Laufe des Monats folgende Filme und Serien aus dem Angebot.

Netflix entfernt mehrere Filme und Serien im Januar 2021

Am 14. Januar 2021 waren gleich mehrere Produktionen betroffen, die insbesondere aus der Türkei stammen. Aber auch amerikanische Filme, wie etwa das preisgekrönte Drama „Still Alice - Mein Leben ohne Gestern“, stehen seit diesem Tag nicht mehr zur Verfügung. Dem nächsten größeren Schwung an Inhalten entledigt sich Netflix am 31. Januar. So haben „Power Rangers“-Fans beispielsweise nur noch bis Ende des Monats Zeit, sich Folgen von drei betroffenen Serien anzusehen.

Netflix-Inhalte, die am 14. Januar 2021 entfernt wurden:

„Bana Masal Anlatma“

„Berlin Kaplani“

„Carsi Pazar“

„Cok Filim Hareketler Bunlar“

„Dedemin Fisi“

„Deliha“

„Diana: In Her Own Words“

„Dügün Dernek - Der Hochzeitsverein“

„Dügün Dernek 2 - Die Beschneidung“

„Eyyvah Eyvah“

„Eyyvah Eyvah 2“

„Eyyvah Eyvah 3“

„G.O.R.A. - A Space Movie“

„Hayat Öpücügü“

„Hokkabaz“

„Hostage to the Devil“

„Hükümet Kadin“

„Hükümet Kadin 2“

„Incir Receli 2“

„Kara Bela“

„Kocan Kadar Konus“

„Kocan Kadar Konus 2: Dirillis“

„Kurtulus Son Durak“

„Niyazi Gül Dörtnala“

„Patron Mutlu Son Istiyor“

„Die romantische Komödie“

„Die romantische Komödie 2“

„Sadece Sen“

„Save the Last Dance“

„Sen Kimsin“

„Still Alice - Mein Leben ohne Gestern“

„Mucize - Wunder“

„Unrest“

„Vizontele“

„Vizontele Tuuba“

Netflix-Inhalte, die am 15. Januar 2021 entfernt wurden:

„Dredd“

„Spring Breakers“

Netflix-Inhalte, die am 19. Januar 2021 entfernt wurden:

„Caida del Cielo“

„Machete Kills“

„Nanga Parbat“

„Unsere Erde“

Netflix-Inhalte, die am 20. Januar 2021 verschwinden:

„Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween“

„Kaminfeuer 4K: Knisterndes Birkenholz-Feuer“

„Kaminfeuer 4K: Knisterndes klassisches Kaminfeuer“

„Kaminfeuer für Zuhause“

Netflix-Inhalte, die am 22. Januar 2021 verschwinden:

„Sibieria – Tödliche Nähe“

Netflix-Inhalte, die am 23. Januar 2021 verschwinden:

„The Happy Prince“

„Lockout“

Netflix-Inhalte, die am 24. Januar 2021 verschwinden:

Blockbuster

Netflix-Inhalte, die am 26. Januar 2021 verschwinden:

„Schatten der Wahrheit“

Netflix-Inhalte, die am 31. Januar 2021 verschwinden:

„Pablo Escobar: El Patrón del Mal“

„Secret Diary of a Call Girl“

„Peter Pan - Neue Abenteuer“

„Power Rangers Dino Charge“

„Power Rangers Dino Super Charge“

„Power Rangers Megaforce“

„Power Rangers Super Megaforce

„Power Rangers Samurai“

„Power Rangers Super Samurai“

