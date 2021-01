Irres Versprechen: Netflix will wöchentlich einen brandneuen Film veröffentlichen – Trailer zeigt Vorschau

2020 hat Netflix unzählige neue Serien hochgeladen. Dieses Jahr scheinen große Film-Spektakel auf dem Plan zu stehen. Ein Clip liefert eine fulminante Vorschau.

Ryan Reynolds, Gal Gadot, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. All diese Stars und viele weitere Hollywood-Größen tummeln sich in einem Netflix-Trailer. In diesem verspricht der Streamingdienst, im Jahr 2021 eine Vielzahl an neuen Filmen veröffentlichen zu wollen. Natürlich werden die genannten Schauspieler allesamt in kommenden Produktionen mitwirken.

Die Menge der weltbekannten Darsteller wirkt bereits spektakulär genug. Tatsächlich kann Netflix diese Nachricht aber noch einmal toppen: Jede Woche im Jahr 2021 soll ein brandneuer Film erscheinen. Bei so vielen Eigenproduktionen ist es kaum verwunderlich, dass seit dem 14. Januar 2021 die Abo-Preise in Deutschland offiziell erhöht wurden*.

Neue Netflix-Filme 2021: Angekündigte Blockbuster

Die erste Januar-Woche liegt in der Vergangenheit. Diese hat der Streamingdienst bereits mit einer starken Eigenproduktion begonnen: „Pieces of a Woman“ mit Vanessa Kirby und Shia LaBeouf. Und was steht in der zweiten Woche des Jahres an? Am 15. Januar erscheint der SciFi-Kriegsfilm „Outside the Wire“, in dem zwei Soldaten einen Atomangriff verhindern wollen.

Actiongeladen geht es auch im Laufe des Jahres weiter: Schon vor längerer Zeit wurde „Red Notice“ angekündigt, in dem die bekannten Stars Gal Gadot („Wonder Woman“), Dwayne Johnson („Jumanji“) und Ryan Reynolds („Deadpool“) gemeinsam auftreten. Mit besonderer Spannung erwartet wird außerdem „Don‘t Look Up“ mit Leonardo DiCaprio und „Tribute von Panem“-Star Jennifer Lawrence. Im Film müssen zwei Astronomen die Welt vor einem bevorstehenden Meteoriteneinschlag warnen, der zur Gefahr für die gesamte Menschheit werden könnte.

Auch die beliebten Filmreihen „The Kissing Booth“ und „To All the Boys I‘ve Loved Before“ bekommen jeweils einen finalen 3. Teil. Zu letzterem Liebesdrama gibt es sogar schon einen Trailer. Der komplette Film soll am 12. Februar erscheinen:

Lesen Sie auch: „Herr der Ringe“-Serie von Amazon: Handlung geleakt – Bösewicht aus den Filmen soll auftauchen.

Neu auf Netflix: Diese Filme erscheinen im Jahr 2021

Wann welcher Film genau erscheint, ist nur teilweise bekannt. Netflix kündigt Veröffentlichungstermine in der Regel erst wenige Tage vor dem Start an, entsprechend müssen sich die Nutzer beispielsweise in Bezug auf „Red Notice“ und „Don‘t Look Up“ noch etwas gedulden.

Wir fassen alle Infos zusammen, die zu den im Trailer genannten Filmen bekannt sind:

Filme Startdatum Schauspieler/Regisseure Outside the Wire (SciFi-Action) 15. Januar 2021 Anthony Mackie, Damson Idris Der doppelte Vater (Familienkomödie) 15. Januar 2021 Maisa Silva, Eduardo Moscovis Der weiße Tiger (Krimi) 22. Januar 2021 Adarsh Gourav Malcom & Marie (Drama) 5. Februar 2021 Zendaya, John David Washington To All the Boys I've Loved Before 3 (Drama) 12. Februar 2021 Lana Condor, Noah Centneo The Harder They Fall (Western) Unbekannt Idris Elba, Jonathan Majors Thunder Force (Action-Komödie) Unbekannt Melissa McCarthy, Octavia Spencer Bruised (Sport-Drama) Unbekannt Halle Berry (Regie) Tick, Tick... Boom! (Musical-Film) Unbekannt Lin-Manuel Miranda (Regie) The Kissing Booth 3 (Drama) Unbekannt Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi The Woman in the Window (Thriller) Unbekannt Amy Adams Escape From Spiderhead (SciFi) Unbekannt Chris Hemsworth Yes Day (Familienkomödie) Unbekannt Jennifer Garner Sweet Girl (Action) Unbekannt Jason Momoa Army of the Dead (Horror-Action) Unbekannt Dave Bautista Bad Trip (Komödie) Unbekannt Eric André, Lil Rel Howery O2 (SciFi-Thriller) Unbekannt Mélanie Laurent, Mathieu Amalric The Last Mercenary (Komödie) Unbekannt Jean-Claude Van Damme Kate (Action) Unbekannt Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson Fear Street (Filmtrilogie, Horror) Unbekannt Kiana Madeira, Olivia Welch Night Teeth (Thriller) Unbekannt Debby Ryan, Alfie Allen Monster (Krimi) Unbekannt Kelvon Harrison Jr. Moxie. Zeit, zurückzuschlagen (Drama) Unbekannt Josephine Langford Back to the Outback (Animationsfilm) Unbekannt / Beauty (Drama) Unbekannt Gracie Marie Bradley Red Notice (Action) Unbekannt Gal Gadot, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds Don't Look Up (Komödie) Unbekannt Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence

Auch interessant: Nach „Game of Thrones“-Aus: Pay-TV-Sender erlebt heftigen Einbruch der Zuschauerzahlen.

(soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt

Rubriklistenbild: © Bettina Strauss/Netflix