Eine neue deutsche Serie und mehr: Diese Inhalte erscheinen im Februar 2021 auf Netflix

Am 19. Februar 2021 erscheint die neue deutsche Serie „Tribes of Europa“ auf Netflix.

Nach „Barbaren“ und „Biohackers“ startet im Februar 2021 eine weitere deutsche Produktion auf Netflix. Der Streamingdienst hat allerdings noch viel mehr in petto.

Die frostigen Temperaturen laden nicht gerade zu einem Spaziergang ein. Zusätzlich zwingt der derzeitige Lockdown uns dazu, nach Unterhaltungsmöglichkeiten in den eigenen vier Wänden zu suchen. Es bleibt also genug Zeit, die kommenden Film- und Serien-Abende zu planen.

Netflix* verriet bereits, auf welche Highlights die Nutzer sich im Februar 2021 freuen dürfen. Von unzähligen Filmen bis hin zu brandneuen Serien fällt die Auswahl an Neuheiten wieder einmal sehr bunt aus. Welche Inhalte Sie auf keinen Fall verpassen sollten, fassen wir im Folgenden zusammen.

Netflix-Highlights im Februar 2021

Valentinstag fällt bekanntlich auf den 14. Februar. Entsprechend weitet Netflix das Angebot an romantischen Filmen aus. Dazu gehört der 3. Teil von „To All the Boys I‘ve Loved Before“, der am 12. Februar startet. Als weiteres Highlight zählt das Liebesdrama „Malcolm & Marie“ mit Zendaya und „Tenet“-Star John David Washington. Der Film erscheint am 5. Februar. Schon am ersten Tag des Monats können sich „Step Up“-Fans zudem drei Teile der Reihe ansehen. Da in den Tanzfilmen Liebe nicht zu kurz kommt, eigenen sie sich perfekt als Valentins-Programm.

Wer Binge-Watching vermisst und gerade eine neue Serie sucht, bekommt am 19. Februar eine Produktion aus deutschem Hause zu sehen. In „Tribes of Europa“ werden die Zuschauer in ein post-apokalyptisches Europa entführt. SciFi-Elemente kommen in der Serie ebenfalls nicht zu kurz.

Lesen Sie auch: „Riverdale“: 5. Staffel startet auf Netflix - Wann erscheinen alle Folgen?

Video: Highlights im Februar 2021 auf Netflix

Netflix im Februar 2021: Diese Filme und Serien erscheinen

Datum Neue Filme, Serien und Dokus 1. Februar Angels & Demons (Thriller) Bridget Jones's Baby (Komödie) Dennis (Familienfilm) Funny Girl (Musical-Film) The Green Hornet (Action) Heidi (Familienfilm) Need for Speed (Action) Ninjago (Serie, 2. Staffel) Mortal Kombat (Action) Step Up 3D (Tanzfilm) Step Up All In (Tanzfilm) Step Up to the Streets (Tanzfilm) Wunder (Familienfilm) 2. Februar Kid Cosmic (Serie, 1. Staffel) Mighty Express (Serie, 2. Staffel) Tiffany Haddish Presents: They Ready (Stand-up-Comedy) 3. Februar All My Friends Are Dead (Teen-Komödie) Baywatch (Action-Komödie) Godzilla – King of the Monsters (Action) Immer für dich da (Serie, 1. Staffel) 4. Februar White Boy Rick (Krimi-Drama) The Yin-Yang Master: Dream of Eternity (Fantasy) 5. Februar H (Serie, 2. Staffel) Eighth Grade (Komödie) Die heilende Kraft des Entblößens (Doku) Der letzte Paradiso (Romantisches Drama) Little Big Women (Drama) Malcolm & Marie (Drama) Space Sweepers (SciFi) Unsichtbare Stadt (Serie, 1. Staffel) 10. Februar En passant pécho – Zwei Dealer in Paris (Komödie) Neues aus der Welt (Drama) Verschwunden: Tatort Cecil Hotel (Doku, 1. Staffel) 11. Februar Capitani (Serie, 1. Staffel) Red Dot (Thriller) Squared Love (Romantische Komödie) 12. Februar Bestattungen à la Bernard (Reality-TV) Dani Rovira: Hass (Stand-up-Comedy) Nadiyas Backwelt (Serie, 1. Staffel) To All the Boys: Always and Forever (Teen-Drama) Xicos Weg (Animationsfilm) 14. Februar Der große Tag (Reality-TV) 15. Februar The Crew (Serie, 1. Staffel) 16. Februar The Danish Girl (Drama) Du gegen die Wildnis – Der Film (Interaktiver Film) 17. Februar Sie weiß von dir (Mini-Serie) 18. Februar Thus Spoke Kishibe Rohan (Anime) 19. Februar I Care A Lot (Thriller-Komödie) Pitta Kathalu (Serie, 1. Staffel) Tribes of Europa (Serie, 1. Staffel) 23. Februar Pelé (Doku)

Auch interessant: Disney dreht „Star Wars“-Serie in kleinem Dorf – Bewohner sind genervt wegen „intergalaktischer Kriegszone“.

(soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.