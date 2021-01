„Fate: The Winx Saga“ auf Netflix: Erscheint noch eine 2. Staffel?

Die neue Serie „Fate: The Winx Saga“ ist am 22. Januar 2020 auf Netflix gestartet.

Auf den ersten Trailer von „Fate: The Winx Saga“ reagierten viele Netflix-Nutzer sehr negativ. Ob die Serie trotzdem eine 2. Staffel erhält, erfahren Sie im Beitrag.

„Fate: The Winx Saga“-Star rechnet mit neuer Figur in Staffel 2

Update vom 26. Januar 2021: Aktuell steht noch nicht fest, ob „Fate: The Winx Saga“ eine 2. Staffel erhält oder nicht. Sollte Netflix eine Fortsetzung bestätigen, rechnet Hauptdarstellerin Abigail Cowen (Bloom) mit Neuzugängen. In einem Interview mit dem Magazin The Wrap spricht sie speziell von der Figur Flora, die bereits aus der Zeichentrick-Serie bekannt ist. Viele Fans sollen enttäuscht gewesen sein, dass sie in der Netflix-Produktion nicht auftaucht.

„Wenn wir Glück haben und eine 2. Staffel bekommen, könnte ich mir vorstellen, dass Flora ins Boot geholt wird und das würde ich definitiv sehr begrüßen“, verrät Cowen. Sie hält diesen Schritt auch deshalb für wichtig, da Flora im Original lateinamerikanische Wurzeln besitzt. Mehr Schauspieler mit kulturell unterschiedlichem Hintergrund betrachtet Cowen „vor der Kamera sowie hinter Kamera als maßgeblich und dringend notwendig“.

„Fate: The Winx Saga“: Noch vor dem Netflix-Start hagelte es Kritik

Nachricht vom 22. Januar 2021: Gute Start-Voraussetzungen waren das definitiv nicht. Als Netflix einen Trailer zu „Fate: The Winx Saga“* online stellte, kam es in den Kommentaren zu einem Shitstorm. YouTube-Nutzer beschwerten sich unter anderem über die düstere Interpretation der eigentlich sehr bunten Zeichentrickserie „Winx Club“ von Iginio Straffi. Der Stil erinnere viele zu sehr an „Riverdale“. Für Empörung sorgten außerdem die Kostüme sowie die Besetzung der Figur Musa. Im Original handelt es sich um einen Charakter mit ostasiatischen Wurzeln. Netflix hingegen wählte eine englische Schauspielerin, die der Zeichentrick-Version kaum ähnelt.

Deutet all das schon jetzt auf einen Misserfolg von „Fate: The Winx Saga“ hin? Da die 1. Staffel erst am 22. Januar 2021 erschienen ist, bleibt es abzuwarten, wie ein Großteil der finalen Kritiken ausfällt. Die Reaktionen der Zuschauer dürften jedenfalls ausschlaggebend sein, wenn es um die Entscheidung für oder gegen eine 2. Staffel geht.

„Fate: The Winx Saga“ auf Netflix: Das ist die Handlung

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 1. Staffel von „Fate: The Winx Saga“+++

Die Feen Bloom (Abigail Cowen), Stella (Hannah van der Westhuysen), Musa (Elisha Applebaum), Aisha (Precious Mustapha) und Terra (Eliot Salt) besuchen das Internat Alfea. Dort wollen sie lernen, ihre magischen Kräfte zu kontrollieren. Währenddessen gelangt ein Antagonist an mehr und mehr Macht. Bald schon müssen sich die Freundinnen beweisen, um das Böse aufzuhalten.

Trailer zur Netflix-Serie „Fate: The Winx Saga“

„Fate: The Winx Saga“: Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

Netflix lässt sich meist etwas Zeit, um für oder gegen neue Staffeln zu entscheiden. Ausschlaggebend sind unter anderem die Klickzahlen, die in einem ausgewogenen Verhältnis zu den Produktionskosten stehen sollten. Zudem sind die Kritiken für den Streamingdienst womöglich nicht irrelevant.

Da „Fate: The Winx Saga“ am 22. Januar 2021 erschienen ist, sollten Fans frühestens nach vier Wochen mit einem Statement von Netflix rechnen. Oft kann es auch mehrere Monate dauern, bis ein Entschluss feststeht. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

