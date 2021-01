„Fate: The Winx Saga“ schon gesehen? Diese sechs Netflix-Serien sollten Fans jetzt schauen

Fans von „Fate: The Winx Saga“ könnten auch an der Netflix-Serie „Warrior Nun“ Gefallen finden.

Trotz anfänglicher Kritik wurde „Fate: The Winx Saga“ zu einem Netflix-Hit. Wer die Serie gesehen hat, sollte sich folgende Produktionen nicht entgehen lassen.

Ist die Serie gelungen oder nicht? Im Netz wird „Fate: The Winx Saga“ heiß diskutiert*. Während ein Teil der Zuschauer die großen Unterschiede zur Zeichentrick-Version „Winx Club“ bedauert, sind andere völlig begeistert. Möglicherweise haben die Debatten bewirkt, dass sich die Produktion seit mehreren Tagen auf Platz 1 der Netflix-Top-10 befindet (Stand: 27. Januar 2021). Tausende Leser haben in der Umfrage der IPPEN.MEDIA (siehe unten) zudem angegeben, dass sie die Serie sehr gut finden. Netflix scheint also alles richtig gemacht zu haben.

Wer alle sechs Folgen von „Fate: The Winx Saga“ gesehen hat, sucht nun möglicherweise nach einem passenden Ersatzprogramm. Folgende fünf Netflix-Serien könnten den Fans ebenfalls gefallen.

1. Netflix-Tipp für „Fate: The Winx Saga“-Fans: „Chilling Adventures of Sabrina“

Die Kombination aus Magie und Teen-Drama gibt es nicht nur bei „Fate: The Winx Saga“, sondern auch bei „Chilling Adventures of Sabrina“. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, darf sich glücklich schätzen: Netflix hat bereits alle Staffeln zur Verfügung gestellt und die Geschichte nach der 4. Season beendet. Die Wartezeit auf neue Folgen bleibt den Zuschauern also erspart.

2. Netflix-Tipp für „Fate: The Winx Saga“-Fans: „Locke & Key“

Anfang 2020 hat Netflix die 1. Staffel von „Locke & Key“ veröffentlicht. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn eine 2. und sogar eine 3. Staffel wurden bereits bestätigt. Wann die Fortsetzungen erscheinen, ist noch nicht bekannt. Vermutlich geht die magische Serie aber schon im Jahr 2021 in die nächste Runde.

3. Netflix-Tipp für „Fate: The Winx Saga“-Fans: „Einmal Hexe...“

Die kolumbianische Serie „Einmal Hexe...“ ist 2019 auf Netflix gestartet und umfasst mittlerweile zwei Staffeln. Die Geschichte dreht sich um Hexe Carmen (Angely Gaviria), die vom 17. Jahrhundert aus ins Jahr 2019 katapultiert wird. Dort möchte sie auf keinen Fall bleiben, da sie in der Vergangenheit ihre große Liebe zurücklassen musste.

4. Netflix-Tipp für „Fate: The Winx Saga“-Fans: „Club der magischen Dinge“

2018 lief „Club der magischen Dinge“ zum ersten Mal im KiKA. Mittlerweile bietet auch Netflix die 1. Staffel an. Wer sich die Serie jetzt ansieht, darf sich zudem auf eine 2. Season freuen, die bald schon veröffentlicht werden soll.

5. Netflix-Tipp für „Fate: The Winx Saga“-Fans: „Luna Nera“

Auch wenn Netflix nur einen italienischen Trailer zur Verfügung stellt, bietet der Streamingdienst „Luna Nera“ auch mit deutschen Untertiteln sowie in deutscher Synchronisation an. In der düsteren Serie flieht Hexe Ade (Nina Fotaras) vor ihren Verfolgern. Sie findet Zuflucht bei weiteren Hexen, die sich gegen ihre Feinde zusammenschließen möchten.

6. Netflix-Tipp für „Fate: The Winx Saga“-Fans: „Warrior Nun“

Kämpfende Nonnen? Tatsächlich geht es in „Warrior Nun“ genau darum. Protagonistin Ava (Alba Baptista) wird nach ihrem Tod wiederbelebt und besitzt plötzlich besondere Fähigkeiten. Um gegen Dämon antreten zu können, wird sie zu einer gefürchteten Kriegerin ausgebildet. Mitte 2020 hat Netflix die 1. Staffel veröffentlicht. Eine Fortsetzung ist ebenfalls geplant. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

