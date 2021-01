„Fate: The Winx Saga“: Netflix-Serie sorgt für Diskussionen im Netz – Fans wütend wegen Kritiken

Die neue Netflix-Serie „Fate: The Winx Saga“ erhält im Internet große Aufmerksamkeit. Viele Zuschauer sind begeistert von der Neuheit, andere äußern ihre Empörung.

Kaum eine Serie dürfte ausschließlich positive oder negative Kritiken erhalten. Da die Geschmäcker der Zuschauer bekanntlich unterschiedlich sind, fallen auch Rezensionen stets kunterbunt aus. Allerdings kommt es nicht nach jeder Veröffentlichung zu hitzigen Debatten. Netflix* hatte zuletzt einen Shitstorm ausgelöst, als der Streamingdienst die kontroversen Filme „365 Days“ und „Cuties“ online stellte. Nun sorgt auch die Serie „Fate: The Winx Saga“ für Diskussionen. Im Netz spalten sich die Zuschauer in mehrere Lager: Ein Teil des Publikums sieht die Adaption der Kinderserie „Winx Club“ kritisch. Andere hingegen betrachten die Netflix-Produktion als gelungen – sofern man sie nicht zu streng mit dem Original vergleicht.

„Fate: The Winx Saga“ auf Netflix: Serie spaltet die Zuschauer – Vergleich zum Original sei problematisch

Schon nach der Veröffentlichung des Trailers hagelte es Kritik. „Fate: The Winx Saga“ gilt als Realverfilmung der Zeichentrickserie „Winx Club“, wobei die Netflix-Produktion lediglich einzelne Elemente der Vorlage übernimmt. Nicht jeder ist mit allen Änderungen einverstanden. In Kritik steht beispielsweise die Besetzung der Figur Musa (Elisha Applebaum), die keine ostasiatischen Wurzeln wie im Original besitzt. Zudem gefällt nicht jedem die düstere Interpretation der doch sehr bunten Zeichentrick-Version.

Im Netz sowie in mehreren Kommentaren unter unserem Beitrag zur 2. Staffel der Serie bitten Zuschauer jedoch darum, „Fate: The Winx Saga“ als vollkommen eigenständige Produktion zu betrachten. Vergleicht man sie zu sehr mit dem Zeichentrick, wird man kaum Gefallen an den Folgen von Netflix finden. Twitter-Nutzer weisen zudem darauf hin, dass der Streamingdienst eine ältere Zielgruppe ansprechen möchte. Allein aus diesem Grund sei es nötig gewesen, die Geschichte und Figuren wesentlich düsterer anzulegen:

„Fate: The Winx Saga“: Alle Infos zur Netflix-Serie auf einem Blick

Serie Fate: The Winx Saga Veröffentlichungsdatum 2021 (1. Staffel) Basiert auf Zeichentrickserie Winx Club von Iginio Straffi Genre Mystery, Fantasy Land Großbritannien, USA, Italien Schauspieler Abigail Cowen (Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella), Elisha Applebaum (Musa), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) uvm. Verfügbar auf Netflix

„Fate: The Winx Saga“: So wurde die Netflix-Serie auf IMDb und Rotten Tomatoes bewertet

Obwohl „Fate: The Winx Saga“ das Publikum spaltet, konnte die Serie eine solide Durchschnittsbewertung auf IMDb einräumen. Am 25. Januar 2021 haben über 6.700 Menschen abgestimmt. Insgesamt kommt die Serie auf 7,1 Sterne von 10 Sternen. Ähnlich positiv sehen es die Nutzer von Rotten Tomatoes. Dort erhielt die Netflix-Produktion 83 Prozent von 100 Prozent (Stand: 25. Januar 2021). Die professionellen Filmkritiker waren hingegen weniger begeistert. Nach deren Wertungen kommt die Serie gerade einmal auf 33 Prozent. Die düstere Neuinterpretation einer bunten Kinderserie sehen viele von ihnen als bedauerlich. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

