„Fate: The Winx Saga“: Haben Sie es bemerkt? Deutscher Star spielt in Netflix-Serie mit

Netflix hat vielen jungen Darstellern die Chance gegeben, sich in „Fate: The Winx Saga“ zu beweisen. Aber auch ein namhafter deutscher Schauspieler ist dabei.

Am 22. Januar 2021 ist die neue Netflix-Serie „Fate: The Winx Saga“ gestartet. Seither belegte sie fast durchgehend den ersten Platz der Netflix-Top-10 (Stand: 3. Februar 2021). Das dürfte viele überraschen, da die Produktion schon vor ihrem Start heftig kritisiert wurde*. Letztendlich konnte sie aber unzählige Zuschauer überzeugen, die die negativen Rezensionen aufs schärfste verurteilen.

Unabhängig von den Bewertungen der Zuschauer dürfte es die fünf jungen Hauptdarstellerinnen freuen, endlich im Rampenlicht stehen zu können. Die Macher haben aber auch Schauspieler engagiert, die schon bekannter sind. Einer davon stammt sogar aus Deutschland.

„Fate: The Winx Saga“: Deutscher Star spielt Nebenrolle in der Netflix-Serie

Die Netflix-Serie „Fate: The Winx Saga“ ist eine britisch-italienische Produktion, an der „Winx Club“-Schöpfer Iginio Straffi höchstpersönlich beteiligt ist. Bei der Wahl der Schauspieler haben die Macher verschiedene Darsteller aus den unterschiedlichsten Ländern gewählt. So stammt Abigail Cowen (Bloom) beispielsweise aus den USA, während Precious Mustapha (Aisha) in Großbritannien ihre Karriere begann.

Einen Gastauftritt hat aber auch ein deutscher Star: Ken Duken spielt die Figur Andreas. Dieser ist ein gefeierter Kriegsheld und gleichzeitig der Vater von Sky (Danny Griffin) und Adoptivvater von Beatrix (Sadie Soverall). Duken hat bereits in unzähligen deutschen Produktionen mitgewirkt, wie beispielsweise in Folgen von „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ oder in Filmen wie „Frau Müller muss weg!“ und „Zweiohrküken“. Auch in Hollywood konnte sich der Darsteller bereits einen Namen machen, nachdem er im Tarantino-Hit „Inglourious Basterds“ auftrat.

„Winx Club“ auf DVD Wer sich die alten Folgen der Zeichentrick-Serie „Winx Club“ noch einmal ansehen möchte, kann sich die DVDs auf Amazon (werblicher Link) bestellen.

Lesen Sie auch: „Fate: The Winx Saga“ schon gesehen? Diese sechs Netflix-Serien könnten Ihnen auch gefallen.

„Fate: The Winx Saga“: Produziert Netflix eine 2. Staffel?

Duken war nur in zwei Folgen von „Fate: The Winx Saga“ zu sehen und verkörpert keine besonders wichtige Figur. Ob er in der 2. Staffel erneut auftritt, ist also nicht gesagt. Bislang hat der Streamingdienst die Serie ohnehin noch nicht verlängert. Sehr wahrscheinlich äußert sich Netflix frühestens einen Monat nach Veröffentlichung der 1. Season zu einer möglichen Fortsetzung. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Auch interessant: „Suits“: Wann erscheint die finale 9. Staffel auf Netflix?

Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.

Rubriklistenbild: © Jonathan Hession/Netflix