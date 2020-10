Netflix entfernt am Wochenende weitere Filme und Serien - diese Inhalte sind betroffen

Im Oktober 2020 müssen sich die Netflix-Nutzer von unzähligen Inhalten verabschieden. Insbesondere am 31. Oktober verschwinden viele Animes.

Jeden Monat fügt Netflix eine Vielzahl an neuen Inhalten dem bereits bestehenden Programm hinzu. All das hat aber auch eine Kehrseite: Fast täglich verschwinden mehrere Filme und Serien. Welche das genau sind, ist kaum nachvollziehbar, denn der Streamingdienst gibt auslaufende Inhalte nirgendwo gesammelt an. Wer Filme und Serien auf die persönliche Watchlist setzt, kann lediglich jede einzelne Detailseite durchgehen und hoffen, dort einen Vermerk zu finden, falls eine Produktion in den nächsten 30 Tagen aus dem Angebot fliegt.

Apps wie WhatsOnFlix helfen in diesem Fall weiter, da sie alle Inhalte aufschlüsseln, die bald verschwinden. Welche Filme und Serien werden beispielsweise im Oktober 2020 entfernt? Wir fassen zusammen, was sie sich diesen Monat noch ansehen sollten, bevor es zu spät ist.

Netflix: Welche Film- und Serien-Highlights werden im Oktober 2020 entfernt?

Der 9. Oktober 2020 war ein besonders wichtiges Datum, denn an diesem Tag sind ganze 19 Inhalte verschwunden. Darunter befanden sich namhafte Titel, wie etwa alle drei „Der weiße Hai“-Filme, drei „American Pie“-Filme, drei Blockbuster der „Die Mumie“-Reihe und der Teen-Klassiker „Breakfast Club - Der Frühstücksclub“.

Am 14. Oktober ging es direkt weiter: Netflix entfernte sechs Inhalte, zu denen unter anderem die Action-Komödie „American Ultra“ mit Jesse Eisenberg und Kristen Stewart zählt.

Die vermutlich letzte große Welle des Monats ist am 31. Oktober zu erwarten. Für diesen Tag stehen - ähnlich wie im September 2020 - mehrere Animes auf der Abschussliste, darunter „InuYasha“, „Black Butler“ und „Divine Gate“.

Netflix-Nutzer sollten davon ausgehen, dass die folgende Liste im Laufe des Monats länger wird. Gelegentlich kommt es zudem vor, dass der Streamingdienst einzelne Inhalte doch behält, falls neue Lizenzvereinbarungen getroffen werden.

Netflix: Alle Inhalte, die im Oktober 2020 verschwinden

9. Oktober American Pie 2 (Komödie) American Pie: Das Klassentreffen (Komödie) American Pie - Jetzt wird geheiratet (Komödie) Breakfast Club - Der Frühstücksclub (Komödie) Death Race (Action) Ein ausgekochtes Schlitzohr (Action-Komödie) Ein Schweinchen namens Babe (Kinderfilm) Elizabeth (Historien-Film) Girls United Again (Komödie) Girls United: Gib alles! (Komödie) In einem Land vor unserer Zeit (Kinderfilm) Die Mumie (Horror) Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (Horror) Die Mumie kehrt zurück (Horror) S.H.I.T. - Die Highschool GmbH (Komödie) The Scorpion King (Action) Der weiße Hai (Thriller) Der weiße Hai 2 (Thriller) Der weiße Hai 3 (Thriller) 14. Oktober American Ultra (Action-Komödie) Drifters (Anime) El Che (Doku) Harry & Bunnie (Serie) OtherLife (SciFi) 16. Oktober Männer (Komödie) Winged Creatures (Drama) 17. Oktober Priest (Fantasy) Thanks for Sharing (Drama) 18. Oktober Miss Representation (Doku) Perfect Sisters (Thriller) 20. Oktober Dieter Nuhr - Ich bin's Nuhr (Stand-up-Comedy) Dieter Nuhr - Nuhr die Wahrheit (Stand-up-Comedy) Dieter Nuhr - Nuhr vom Feinsten (Stand-up-Comedy) 22. Oktober First Sunday (Komödie) 27. Oktober I Can Hear Your Voice (Serie) 31. Oktober AnoHana - Die Blume, die wir an jedem Tag sahen (Anime) Bakemonogatari (Anime) Black Butler (Anime) Divine Gate (Anime) Gangsta (Anime) InuYasha (Anime) Killer Women with Piers Morgan (Doku)

