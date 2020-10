„Emily in Paris“ auf Netflix: Erscheint noch eine 2. Staffel?

Den Oktober 2020 startet Netflix mit der brandneuen Serie „Emily in Paris“. Doch erscheint auch eine 2. Staffel? Hier finden Sie alle Infos zur Fortsetzung.

Der Oktober* gilt dank Halloween als Horror-Monat. Das stellt für Netflix allerdings keinen Grund dar, die erste Woche direkt mit einem Grusel-Schocker zu starten. Stattdessen zeigt der Streamingdienst mit der neuen Serie „Emily in Paris“ ein witziges und romantisches Drama, das neben der schauspielerischen Leistung und der Handlung insbesondere mit Kostümen begeistern will, die man im echten Leben fast nur auf dem Laufsteg sieht.

Doch kommt die neue Produktion mit Lily Collins („Chroniken der Unterwelt – City of Bones“, „Love, Rosie“) bei den Netflix-Nutzern auch gut an? Kritiken und Klickzahlen sind unter anderem relevant, wenn es um die Entscheidung für oder gegen eine 2. Staffel geht.

„Emily in Paris“: Darum geht es in der neuen Netflix-Serie

Seit dem 2. Oktober 2020 bekommen die Netflix-Nutzer Einblicke in das Leben der Figur Emily (Lily Collins), die in der Serie „Emily in Paris“ gemäß des Titels in der französischen Hauptstadt lebt. Dort ist sie allerdings nicht aufgewachsen: Emily stammt eigentlich aus den USA und zieht nach Paris, um eine Stelle in einer Marketing-Firma anzutreten. Der Wohnortwechsel setzt ihr schnell zu, denn kulturelle Unterschiede bekommt sie im Berufs- wie auch in ihrem Liebesleben zu spüren. Eine schwierige Situation, der sie nach und nach mit Selbstbewusstsein und Ideenreichtum zu begegnen versucht.

Video: Trailer zur 1. Staffel von „Emily in Paris“

„Emily in Paris“ auf Netflix: Wird es eine 2. Staffel geben?

Netflix lässt sich meist einige Wochen nach dem Start einer Staffel Zeit, bis Informationen zu einer 2. Season an die Öffentlichkeit gegeben werden. So auch im Fall von „Emily in Paris": Bislang ist es noch nicht sicher, ob eine Fortsetzung erscheint oder nicht. Sollte der Dreh aber tatsächlich noch dieses Jahr beziehungsweise Anfang nächsten Jahres starten, könnte eine 2. Staffel bereits Ende 2021 erscheinen.

+ Die neue Serie „Emily in Paris“ mit Lily Collins ist am 2. Oktober 2020 auf Netflix gestartet. © Carole Bethuel/Netflix

