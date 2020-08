„3%“ auf Netflix - Kommt eine 5. Staffel der Thriller-Serie?

Bereits vier Staffeln umfasst die düstere Netflix-Serie „3%“. Wir verraten, ob der Thriller aus Brasilien auch eine 5. Staffel erhält.

Netflix* stellt bereits vier Staffeln des brasilianischen Thrillers „3%“ zur Verfügung.

zur Verfügung. Die Serie handelt von jungen Erwachsenen, die ihr Leben in den Slums hinter sich lassen wollen.

Fans hoffen nun auf eine 5. Staffel.

Junge Erwachsene, die in blutigen Kämpfen um Reichtum, Wohlstand und ein besseres Leben kämpfen, standen schon in Filmen wie „Die Tribute von Panem“ oder „Maze Runner“ im Vordergrund. Die brasilianische Serie „3%" greift dieses Thema ebenfalls auf: Junge Menschen kämpfen dafür, in Luxus anstatt in überfüllten Slums ohne Zukunftsperspektive zu leben.

Das Konzept hat Erfolg: Netflix hat bereits vier Staffeln des Thrillers veröffentlicht. Doch genehmigt der Streamingdienst auch eine 5. Staffel? Wir verraten, wie es mit „3%“ weitergeht.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur allgemeinen Handlung von „3%“+++

„3%“ auf Netflix: Darum geht es in dem dystopischen Thriller aus Brasilien

Seit dem 14. August stellt Netflix die 4. Staffel von „3%“ zur Verfügung, die insgesamt sieben Folgen umfasst. Doch worum geht es in der Serie eigentlich? Wer den spannungsgeladenen Thriller noch nicht gesehen hat, erhält hier eine kurze, möglichst Spoiler-freie Handlungszusammenfassung:

In einem Slum, das mitten in einer Wüste liegt, leben unzählige Menschen auf engstem Raum zusammen. Diesen widrigen Umständen können drei Prozent der Jugendlichen im Alter von 20 Jahren allerdings entkommen: Durch die Teilnahme an einem Auswahltest haben sie die Chance, auf eine technisch fortgeschrittene Insel zu ziehen, die ein wesentlich luxuriöseres Leben verspricht. Die begrenzte Anzahl an Plätzen sorgt allerdings dafür, dass sich die 20-Jährigen bald schon gegenseitig bekämpfen und auch vor Mord nicht zurückschrecken.

„3%“: Wird es eine 5. Staffel auf Netflix geben?

Die Frage, wie es um eine 5. Staffel von „3%“ steht, wurde bereits vor mehreren Monaten beantwortet: Als die Macher der Serie die 4. Season bestätigten, kündigten sie gleichzeitig an, dass es sich dabei um das große Finale handeln soll. Eine Fortsetzung wird es also nicht mehr geben, berichtet unter anderem das Portal What‘s on Netflix. Damit ging im August 2020 schon die zweite dystopische Serie zu Ende. Fans von „The Rain" müssen nämlich ebenfalls auf eine 4. Staffel verzichten. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Zentral-Netzwerks.

