„Disenchantment“: Neue Folgen jetzt auf Netflix – Wann erscheint Staffel 4?

„Disenchantment“, eine schräge Serie der „Simpsons“-Macher, geht weiter. Ob Netflix anschließend eine 4. Staffel zeigen wird? Darauf gibt es jetzt schon eine Antwort.

Auf Prinzessin Bean kommt wieder einmal viel Unheil zu. Das dürfte bei den Fans von „Disenchantment“ allerdings für umso mehr Lacher sorgen. Seit dem 15. Januar 2021 können sich Netflix-Nutzer die 3. Staffel beziehungsweise den 3. Teil der satirischen Zeichentrickserie ansehen. Dieser umfasst erneut 10 Folgen, in denen sich Bean, Elfo* und Dämon Luci neuen Gefahren stellen.

Fast eineinhalb Jahre liegen zwischen der Veröffentlichung der 2. und 3. Staffel. Müssen die Zuschauer genauso lange auf den 4. Teil warten? Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob Netflix überhaupt eine Fortsetzung beauftragt hat. Hierzu hat sich der Streamingdienst tatsächlich schon geäußert.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 3. Staffel von „Disenchantment“+++

„Disenchantment“ auf Netflix: Das passiert in der 3. Staffel der Serie

Prinzessin Bean ist keine Verschnaufpause vergönnt. So muss sie sich in Staffel 3 erneut mit ihrer Mutter auseinandersetzen. Zudem regt sich Widerstand gegen sie in ihrem eigenen Königreich Dreamland. Doch die drei Helden haben Glück: Sie treffen auf neue Verbündete, die sich in Zukunft als hilfreich erweisen könnten.

Zum 3. Teil von „Disenchantment“ hat Netflix schon vor längerer Zeit einen Trailer veröffentlicht:

„Disenchantment“: Wird es eine 4. Staffel auf Netflix geben?

Normalerweise lässt sich Netflix mehrere Wochen Zeit, bis ein Statement zu Serien-Fortsetzungen publik gemacht wird. In Bezug auf „Disenchantment“ hatte der Streamingdienst aber schon 2018 eine Antwort parat: Die Macher werden eine 4. Staffel produzieren. Diese Ankündigung teilte Netflix in einem YouTube-Video:

Dem Clip ist zu entnehmen, dass Staffel 3 ursprünglich im Jahr 2020 erscheinen sollte. Diese Pläne haben sich offensichtlich verschoben – vermutlich aufgrund der Corona-Krise. Fans sollten also vorerst nicht davon ausgehen, dass der 4. Teile noch dieses Jahr online geht. Womöglich wird Netflix neue Folgen spätestens Mitte 2022 zur Verfügung stellen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

