Netflix: Diese Filme und Serien starten im Dezember 2020

Im letzten Monat des Jahres 2020 versorgt Netflix die Nutzer noch einmal mit neuen Streaming-Inhalten. Wir verraten, welche Filme und Serien im Dezember erscheinen.

Auch gegen Ende des Jahres 2020 gehen Netflix* die Streaming-Neuheiten nicht aus: Nach und nach werden weitere Inhalte angekündigt, teilweise gibt es auch schon erste Trailer.

Sollte Ihnen die Menge der angekündigten Neuerscheinungen gering vorkommen, könnte das möglicherweise mit den Corona bedingten Drehstopps zu Beginn des Jahres zutun haben. Durch die Verzögerungen in der Produktion verschieben sich letztendlich auch die Veröffentlichungstermine neuer Filme und Serien.

Netflix im Dezember 2020: Das sind die Film- und Serien-Highlights

Die Liste der neuen Inhalte ist trotzdem nicht vollkommen leer: Im Dezember 2020 startet beispielsweise die 1. Staffel von „Selena: Die Serie“. Die Hauptrolle übernimmt „The Walking Dead“-Star Christian Serratos, die im Zombie-Hit als Rosita Espinosa auftritt. Am gleichen Tag, nämlich dem 4. Dezember, startet außerdem die 4. Staffel der satirischen Zeichentrick-Serie „Big Mouth“. Fortgesetzt wird außerdem das Horror-Drama „Chilling Adventures of Sabrina“ am 31. Dezember. Nach der kommenden 4. Staffel ist jedoch Schluss mit der Serie.

Wer Amazon Prime nicht nutzt und trotzdem die finale Staffel von „Vikings“ sehen möchte, hat Glück: Am 5. Dezember startet sie auf Netflix. Als Geheimtipps des Monats gelten außerdem die japanische SciFi-Serie „Alice in Borderland“ (Start am 10. Dezember), der Ballette-Thriller „Dein letztes Solo“ und das Kostüm-Drama „Briderton“ (Start am 25. Dezember).

Den Dezember leitet Netflix mit Action- und Thriller-Hits wie „Der Baader-Meinhof Komplex“, „Maze Runner 3“ und „John Wick“ ein. Als ein Film-Highlight des Monats gilt allerdings die Krimi-Komödie „Wir können nicht anders“ mit Sophia Thomalla, die am 4. Dezember erscheint. Ebenfalls mit Spannung erwartet wird das Musikdrama „Ma Rainey’s Black Bottom“. Der Film ist das letzte Projekt, an dem „Black Panther“-Schauspieler Chadwick Boseman vor seinem plötzlichen Tod mitgewirkt hat. Netflix stellt es am 18. Dezember zur Verfügung.

Netflix-Neuheiten im Dezember 2020: Diese Filme und Serien erscheinen

Die folgende Liste erhält einige Filme und Serien, die im Dezember 2020 auf Netflix erscheinen. Da der Streamingdienst im Laufe des Monats oft noch weitere Titel spontan veröffentlicht, kann nicht für Vollständigkeit garantiert werden.

Datum Filme und Serien 1. Dezember Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene (Doku, 3. Staffel) Angelas Weihnachtswunsch (Familienfilm) Auf Entzug - Zurück ins Leben (Doku, 6. Staffel) Der Baader Meinhof Komplex (Thriller) Deepwater Horizon (Katastrophenfilm) Dirty Office Party (Komödie) Geheimnisse des Universums (Doku, 2. Staffel) The Guest (Serie, 1. Staffel) John Wick (Action) Maze Runner 3 (SciFi) Power Rangers (SciFi) Thomas und seine Freunde: Große Welt! Große Abenteuer! (Familienfilm) Thomas und seine Freunde: Schnelle Hilfe vom Dampflokteam (Familienfilm) Weihnachtsfilme - das waren unsere Festtage (Doku, 1. Staffel) 2. Dezember Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic (Stand-Up-Comedy) Außerirdische Welten (Doku, 1. Staffel) Hazel Brugger: Tropical (Stand-Up-Comedy) Jak zostac gwiazda (Musikfilm) 3. Dezember Schon wieder Weihnachten (Drama) 4. Dezember Big Mouth (Serie, 4. Staffel) Kings of Jo’Burg (Serie, 1. Staffel) Mank (Drama) Selena: Die Serie (Serie, 1. Staffel) Wir können nicht anders (Krimi-Komödie) 5. Dezember Mighty Express: Ein Weihnachtsabenteuer (Familienfilm) Vikings (Serie, 6. Staffel) 8. Dezember Emicida: AmarElo - Alles für gestern (Doku) Mr. Iglesias (Serie, 3. Staffel) Spirit - wild und frei: Mitmach-Reitabenteuer (Interaktiver Familienfilm) 9. Dezember Ballerina (Familienfilm) Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel (Drama) 10. Dezember Alice in Borderland (Serie, 1. Staffel) 11. Dezember Deine letzte Stunde (Mini-Serie) The Prom (Komödie) 14. Dezember Dein letztes Solo (Serie, 1. Staffel) 15. Dezember Club der magischen Dinge (Serie, 1. Staffel) 16. Dezember Der Spitzenkandidat (Drama) Wie man Weihnachten verhunzt (Serie, 1. Staffel) 18. Dezember Ma Rainey’s Black Bottom (Drama) 23. Dezember The Midnight Sky (Drama) 25. Dezember Bridgerton (Serie, 1. Staffel) 31. Dezember Chilling Adventures of Sabrina (Serie, 4. Staffel)

