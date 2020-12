„Dein letztes Solo“: Erscheint noch eine 2. Staffel auf Netflix?

„Black Swan“ lässt grüßen: Mitte Dezember 2020 startete die Ballett-Serie „Dein letztes Solo“ auf Netflix. Fans hoffen auf eine 2. Staffel, doch wird sie erscheinen?

„Dein letztes Solo“ mutet aufgrund der Ballett-Thematik eher harmlos an, entpuppt sich aber schnell als düsteres Drama. Wer Filme wie „Black Swan“ liebt, könnte an der Produktion durchaus gefallen finden.

Obwohl das Teen-Drama erst am 14. Dezember 2020* gestartet ist, hat es die Serie bereits am darauffolgenden Tag in die Netflix-Top-10 geschafft. Bislang fallen die Wertungen allerdings noch dürftig aus (5,3 von 10 Sternen erhielt sie auf IMDb, Stand: 16. Dezember 2020). Das könnte sich allerdings ändern, sobald mehr Nutzer die ersten zehn Folgen gesehen haben. Anschließend stellt sich die Frage: Wird es eine 2. Staffel geben? Wir verraten, was Netflix zu einer möglichen Fortsetzung zu sagen hat.

„Dein letztes Solo“: Darum geht es in der düsteren Netflix-Serie

Für Neveah (Kylie Jefferson) geht ein Traum in Erfüllung: Obwohl ihre Bewerbung zunächst abgelehnt wurde, möchte eine Elite-Ballettschule in Chicago sie doch als Schülerin gewinnen. Diese Entscheidung hat allerdings einen tragischen Hintergrund. Neveah konnte den begehrten Platz ergattern, weil eine andere Schülerin von einem Hausdach gestürzt und tödlich verunglückt ist. Nach ihrer Ankunft in der neuen Schule äußern ihre Kollegen den Verdacht, dass einer der Ballett-Tänzer oder -Tänzerinnen den tödlichen Sturz zu verantworten hat. Aufgrund des harten Konkurrenzkampfes muss Neveah bald feststellen, dass einzelne Schüler tatsächlich zu solch drastischen Schritten fähig wären.

Buchvorlage von „Dein letztes Solo“ Die Netflix-Serie „Dein letztes Solo“ basiert auf dem Buch „Tiny Pretty Things“ von den Autorinnen Sona Charaipotra und Dhonielle Clayton. Auf Amazon ist die englische Originalfassung des Romans erhältlich (werblicher Link).

„Dein letztes Solo“: Wird es eine 2. Staffel auf Netflix geben?

Netflix lässt sich meist mehrere Wochen Zeit, bevor der Streamingdienst Entscheidungen für oder gegen weitere Staffeln trifft. Das hängt mit der Auswertung der Zuschauerzahl zusammen. Falls diese im Verhältnis zu den Kosten für eine Serie zu gering ausfällt, droht eine Absetzung.

Da „Dein letztes Solo“ erst vor wenigen Tagen gestartet ist, äußert sich Netflix vermutlich erst Mitte Januar 2021 oder sogar noch später zu einer 2. Staffel. Bis dahin müssen sich die Fans gedulden. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

+ Fans von „Dein letztes Solo“ hoffen auf eine 2. Staffel der Netflix-Serie. © Sophie Giraud/Netflix

