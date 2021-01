„Brooklyn Nine-Nine“: Wann erscheint die 7. Staffel auf Netflix?

Seit Januar 2021 bietet Netflix sechs Staffeln von „Brooklyn Nine-Nine“ an. Eine fehlt allerdings noch. Wie steht es um Staffel 7 der Comedyserie?

Unter mehreren Netflix-Videos auf YouTube stellten Nutzer die Frage, wann die nächste Staffel von „Brooklyn Nine-Nine“* erscheint. Vor einigen Tagen hat der Streamingdienst die Antwort in Form von neuen Folgen geliefert: Staffel 6 ist seit Januar 2021 verfügbar. Früh dran ist Netflix allerdings nicht, denn schon im Jahr 2019 lief die Season im amerikanischen TV.

Ziemlich genau zwei Jahre sind also zwischen der US-Ausstrahlung und der Veröffentlichung auf der Plattform vergangen. Müssen Fans auf Staffel 7 ebenso lange warten? Wir fassen zusammen, was bislang zur nächsten Season von „Brooklyn Nine-Nine“ bekannt ist.

„Brooklyn Nine-Nine“: Wann stellt Netflix die 7. Staffel zur Verfügung?

Zunächst einmal eine gute Nachricht: Staffel 7 von „Brooklyn Nine-Nine“ wurde bereits abgedreht und in den USA ausgestrahlt. Eine erneute Absetzung droht der Serie bislang also nicht. Zuvor wollte FOX sie schon einmal nach Season 5 beenden, doch der Sender NBC hat die Produktion weiterer Folgen veranlasst.

Die neuesten Episoden der 7. Staffel wurden in Amerika von Februar bis April 2020 veröffentlicht. Darin tauchten erneut die bekannten Hauptfiguren Jake Peralta (Andy Samberg), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Terry Jeffords (Terry Crews), Amy Santiago (Melissa Fumero), Charles Boyle (Joe Lo Truglio) und Ray Holt (Andre Braugher) auf.

Wann werden deutsche Netflix-Nutzer die aktuellsten Folgen zu Gesicht bekommen? Der Streamingdienst hat sich dazu noch nicht geäußert. Da es zwei Jahre gedauert hat, bis Staffel 6 auf der Plattform erschienen ist, könnten aber auch in Bezug auf Season 7 mehrere Monate vergehen. Sollte das der Fall sein, startet sie voraussichtlich im Februar 2022.

Trailer zur 7. Staffel von „Brooklyn Nine-Nine“

„Brooklyn Nine-Nine“: Staffel 7 ist auf Prime Video verfügbar – doch es gibt einen Haken

Wer nicht bis 2022 warten möchte, hat aber Glück: Amazon Prime Video bietet die 7. Staffel zum Kauf für 2,99 Euro pro Folge oder für 16,99 Euro im Komplettpaket an. Allerdings sind die Episoden nur in englischer Originalsprache sowie mit englischen Untertiteln verfügbar. Eine deutsche Synchronisation wird voraussichtlich erst nach der Veröffentlichung auf Netflix zur Verfügung stehen. Amazon verkauft die ersten sechs Staffeln übrigens auch in einer DVD-Box (werblicher Link).

Und noch ein kleiner Blick in die Zukunft: „Brooklyn Nine-Nine“ wurde mehreren Medienberichten zufolge bereits um eine 8. Staffel verlängert. Fans dürfen sich also auf viele weitere Folgen aus dem chaotischen Polizeirevier freuen. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerk.

