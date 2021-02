„Brooklyn Nine-Nine“ endgültig abgesetzt – Nach nur wenigen Folgen ist Schluss

Sie wurde schon einmal vor einer Absetzung gerettet, nun ist es wahrhaftig vorbei: Die Comedy-Serie „Brooklyn Nine-Nine“ erhält nur noch ein paar neue Episoden.

Jake Peralta und seine Polizeikollegen beenden ihren Dienst. Der amerikanische TV-Sender NBC hat angekündigt, dass „Brooklyn Nine-Nine“ nach der 8. Staffel keine Fortsetzungen mehr bekommt. Insgesamt dürfen sich die Zuschauer noch auf zehn neue Folgen freuen.

Die Nachricht zur Absetzung kommt vielen Fans der Serie womöglich bekannt vor. Schon im Jahr 2018 wollte FOX die Komödie nach fünf Staffeln beenden. NBC übernahm jedoch die Produktion und bescherte der Serie eine 6. und 7. sowie eine kommende 8. Staffel. Da „Brooklyn Nine-Nine“ schon einmal gerettet wurde, könnte die Komödie erneut zurückkehren – ähnlich wie etwa „Lucifer“*. Es müsste sich aber ein anderer Sender oder Streamingdienst bereit erklären, die Dreharbeiten ab sofort zu übernehmen. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten.

„Brooklyn Nine-Nine“: Lage in den USA erschwerte die Produktion der 8. Staffel

„Brooklyn Nine-Nine“ dreht sich um die Polizisten Jake Peralta (Andy Samberg), Amy Santiago (Melissa Fumero), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Terry Jeffords (Terry Crews), Charles Boyle (Joe Lo Truglio) und weitere Kollegen. Die Komödie stellt die Polizeiarbeit aber sehr überspitzt dar. Genau das sei zu einem Problem der Drehbuchautoren geworden. Nach dem Tod von George Floyd in den USA sowie den darauffolgenden Protesten gegen die Brutalität der Polizei, sollen die Macher moralische Schwierigkeiten gehabt haben, den Alltag der Beamten humorvoll zu inszenieren.

In einem Interview mit Access Daily verriet Schauspieler Terry Crews, dass die Produzenten die ersten Skripte zu vier Folgen der 8. Staffel „in den Müll warfen“, nachdem die Diskussionen über die Gewalt der Beamten überhandnahmen. NBC hat sich laut Crews das Ziel gesetzt, „etwas Bahnbrechendes“ in den finalen Folgen auf die Beine zu stellen, um der Lage in den USA gerecht zu werden. Womöglich hängen diese Schwierigkeiten auch mit der Entscheidung zusammen, die Serie nach der 8. Season zu beenden.

„Brooklyn Nine-Nine“ Wer sich „Brooklyn Nine-Nine“ ansehen möchte, braucht kein Netflix-Abo. Die erstens sechs Staffeln sich auch in einer DVD-Box (werblicher Link) erhältlich.

Video: Trailer zur 7. Staffel von „Brooklyn Nine-Nine“

„Brooklyn Nine-Nine“: Wann erscheint die 7. und 8. Staffel auf Netflix?

Netflix bietet aktuell sechs Staffel von „Brooklyn Nine-Nine“ an. Die 7. Season lief bereits im amerikanischen Fernsehen und erscheint womöglich Anfang 2022 auf dem Streamingdienst. Die Produktion der 8. Staffel ist hingegen noch nicht abgeschlossen. NBC will die neuen Folgen erst Ende 2021 ausstrahlen. Anschließend müssen sich deutsche Netflix-Nutzer wohl erneut ein Jahr gedulden, bis das Finale auf der Plattform zur Verfügung steht. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

