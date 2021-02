„Bridgerton“: Sind Daphne und Simon raus? 2. Staffel konzentriert sich auf andere Figur

In der 2. Staffel von „Bridgerton“ soll ein anderer Charakter im Vordergrund stehen. Kommen Daphne und Simon überhaupt noch in der Netflix-Serie vor?

„Bridgerton“ ist die meistgesehene Netflix-Serie*. Die Produktion soll laut dem Streamingdienst von der höchsten Anzahl an Nutzern innerhalb der ersten 28 Tage gesehen worden sein. Da kann nicht einmal „The Witcher“ mithalten.

Es ist daher kaum verwunderlich, dass die Serie jetzt schon im Rahmen von Preisverleihungen nominiert wurde. So hat etwa Darsteller Regé-Jean Page (Simon) gute Chancen, einen SAG Award als bester Schauspieler einer Drama-Serie abzustauben. Alle Schauspieler wurden zudem als Kandidaten in der Kategorie „Bestes Ensemble einer Drama-Serie“ vorgeschlagen. Am 4. April finden Fans heraus, ob „Bridgerton“ einen oder gar beide SAG Awards gewinnt.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 2. Staffel von „Bridgerton“+++

„Bridgerton“ auf Netflix: 2. Staffel bestätigt – Fans erwartet eine große Veränderung

Neben der beiden Nominierungen gab es zuletzt weitere gute Nachrichten: „Bridgerton“ erhält eine 2. Staffel. In einem Interview in der Show „Today with Hoda and Jenna“ verriet Serien-Schöpfer Chris Van Dusen, dass die Dreharbeiten im späten Frühling in London starten sollen. Sofern alles reibungslos abläuft, könnte die Fortsetzung schon Ende 2021 auf Netflix starten.

Zudem enthüllte er bereits erste Handlungsdetails: Da der zweite „Bridgerton“-Roman von Julia Quinn sich überwiegend auf Anthony (Jonathan Bailey) konzentriert, soll er auch in der 2. Staffel im Vordergrund stehen. Van Dusen geht etwas genauer ins Detail: „Wir haben Anthony am Ende der 1. Staffel etwas in der Luft hängen lassen. Ich freue mich deshalb, erzählen zu können, wie er sich auf dem Heiratsmarkt schlägt. Wir werden viele neue Figuren einführen, Anthony wird sich in der nächsten Staffel verlieben und ich denke, es wird so beeindruckend, so berührend und so schön, wie es die Zuschauer der 1. Staffel erwarten würden.“

Wer jetzt schon wissen möchte, wie es weitergeht, kann die Geschichte in den Romanen von Julia Quinn (werblicher Link) nachlesen.

„Bridgerton“ auf Netflix: Kommen Daphne und Simon in der 2. Staffel noch vor?

In der 1. Season von „Bridgerton“ ist die Geschichte von Daphne (Phoebe Dynevor) und Simon (Regé-Jean Page) zu einem Happy End gekommen. Heißt das, dass die beiden in der Fortsetzung keine Rolle mehr spielen? Auch dieser Frage hat sich Chris Van Dusen bei „Today with Hoda and Jenna“ gewidmet: „Ich hoffe, dass sie zurückkommen werden. Die beiden sind jetzt Herzog und Herzogin von Hastings, aber in meinem Kopf werden sie immer Bridgertons bleiben. Und daher denke ich, dass sie immer Teil der Serie sein werden.“ Fans müssen sich also nicht von den Hauptfiguren der 1. Staffel verabschieden. In der Fortsetzung tauchen sie womöglich aber seltener auf. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

