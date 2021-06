Deutsche Serie „Biohackers“: Netflix verrät Startdatum der 2. Staffel

Bald geht es weiter

Am 9. Juli 2021 erscheint die 2. Staffel von „Biohackers" auf Netflix.

Das deutsche SciFi-Drama „Biohackers“ geht in die nächste Runde: Netflix hat verraten, wann die 2. Staffel startet. Zudem ist ein neuer Darsteller dabei.

Im Jahr 2020 endete die beliebte deutsche Netflix-Serie „Dark“*. Wer an hierzulande produzierten Werken Gefallen gefunden hat, wird auf dem Streamingdienst aber weiterhin fündig. So geht beispielsweise die Drogen-Komödie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ demnächst in die dritte Runde. Auch die dystopische SciFi-Serie „Tribes of Europa“ ist erst vor wenigen Monaten gestartet.

Und das war noch nicht alles: Auch „Biohackers“ ist erst im Sommer 2020 erschienen. Netflix hat die Serie kurz darauf um eine 2. Staffel verlängert. Trotz Corona scheinen die Dreharbeiten reibungslos verlaufen zu sein. Wie der Streamingdienst verriet, müssen die Fans nicht einmal ein Jahr lang warten, um die Fortsetzung zu sehen.

„Biohackers“: Wann kommt die 2. Staffel auf Netflix?

Auf Twitter enthüllte Netflix, dass die 2. Staffel von „Biohackers“ am 9. Juli 2021 erscheinen wird. Die 1. Staffel umfasst sechs Folgen. Diese Anzahl soll in Bezug auf die neue Season gleich bleiben.

Einen Trailer gibt es derzeit noch nicht. Netflix stellt aber die ersten Handlungsdetails zur Verfügung (Vorsicht, Spoiler): Nach Mias Entführung wacht die Studentin ohne jegliche Erinnerungen an die vergangenen Tage auf. Zum Glück hat sie für diesen Ernstfall vorgesorgt, denn sie entdeckt eine Nachricht an sich selbst. Dieser entnimmt sie, dass sie in Lebensgefahr schwebt und schnellstmöglich handeln muss. Leider kann sie die Geheimnisse rund um ihr Verschwinden nicht selbstständig lösen. Mia bleibt nichts anderes übrig, als ihre verhasste Dozentin Prof. Lorenz um Hilfe zu bitten.

Video: Trailer zur 1. Staffel der Netflix-Serie „Biohackers“

„Biohackers“: Welche Darsteller spielen in der Netflix-Serie mit?

Die Hauptdarstellerinnen Luna Wedler (Mia) und Jessica Schwarz (Tanja Lorenz) werden der Serie weiterhin erhalten bleiben. Auf Twitter verrät Netflix außerdem, dass der Darsteller Thomas Kretschmann („The Return of the First Avenger“, „Das Boot“) ab der 2. Staffel in einer neuen Rolle zu sehen sein wird. Welchen Part er konkret übernimmt, bleibt abzuwarten.

Welche Serien und Filme außerdem im Juli bei Netflix starten, lesen Sie hier.

