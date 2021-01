Aus für die Netflix-App: Kunden können sie bald nicht mehr auf diesen Geräten nutzen

Sie schauen Netflix am liebsten über den Fernseher, den Laptop oder eine Spielekonsole? Dann aufgepasst: Auf manchen Geräten wird die App demnächst entfernt.

Wer ein Netflix-Abo* besitzt, nutzt den Streamingdienst häufig auf mehreren Geräten. Daheim auf dem TV oder dem PC, unterwegs auf dem Smartphone oder dem Tablet. Mittlerweile steht die App auf unzähligen Fernsehern, Laptops & Co. zur Verfügung, wodurch man fast überall zu jeder Zeit auf Filme und Serien zugreifen kann.

Die Auswahl der Geräte wird im Sommer 2021 allerdings eingeschränkt. Zwei Spielekonsolen bieten Netflix nämlich schon jetzt nicht mehr in ihrem Shop an. Wer die App bereits heruntergeladen hat, kann sie nur noch wenige Wochen nutzen.

Netflix wird auf zwei Nintendo-Geräten demnächst entfernt

Die Rede ist von der Wii U sowie dem Nintendo 3DS – sofern dieser auf den amerikanischen eShop zugreift. Seit dem 31. Dezember 2020 ist es Nutzern nicht mehr möglich, die App zu downloaden. Wer sie allerdings besitzt beziehungsweise schon einmal heruntergeladen hat, kann Netflix-Inhalte noch bis zum 30. Juni 2021 streamen. Danach müssen sich Abonnenten nach neuen Geräten umsehen.

Sonderlich überraschend ist diese Entscheidung nicht. Da es sich bei der Wii U und dem Nintendo 3DS nicht mehr um die neuesten Konsolen handelt, war es nur eine Frage der Zeit, bis die App dort verschwindet. Womöglich streamt nur ein sehr kleiner Teil der Abonnenten über diese Geräte. Im Hilfebereich der Netflix-Website wird zudem erwähnt, dass die App nicht auf der originalen Nintendo Wii angeboten wird, da das Unternehmen den Wii-Shop-Kanal schon vor längerer Zeit eingestellt hat.

Lesen Sie auch: Twitter-Nutzer fordern Streichung von Trump-Szene aus Kultfilm – Hauptdarsteller äußert sich begeistert.

Video: Netflix verlangt höhere Preise – So viel kosten die Abos jetzt

Netflix-App auf der Nintendo Switch – Wann steht sie endlich zur Verfügung?

Wer ausschließlich Spielekonsolen von Nintendo nutzt, hat es ab Sommer 2021 mit dem Streaming nicht mehr so leicht. Das modernste Gerät, die Nintendo Switch, bietet bis dato keine Netflix-App an. Wie unter anderem das Nintendo-Portal Nintendo Connect berichtet, könnte aber demnächst eine Pro-Version der Switch auf den Markt kommen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese eine größere Auswahl an Apps in ihrem Shop zum Download anbietet. Ob und wann sie erscheint, ist derzeit noch unklar. (soa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Nintendo Switch bestellen Sie haben schon länger darüber nachgedacht, sich eine Nintendo Switch anzuschaffen? Auf Amazon gibt es die Switch Lite in verschiedenen Farben (werblicher Link).

Auch interessant: „The Walking Dead“: Nur noch wenige Wochen – Startdatum der Bonusfolgen von Staffel 16 steht fest.

Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt Diese Netflix-Serien werden im Jahr 2021 fortgesetzt

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.