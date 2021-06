Geoblocking umgehen

+ © Prykhodov/Imago Größeres Angebot bei Netflix, Amazon und Co. dank VPN? Das steht in den Nutzungsbestimmungen. © Prykhodov/Imago

Einen VPN zu nutzen ist in den meisten Ländern grundsätzlich legal. Doch wie sieht es mit der Umgehung des Geoblocking aus, wenn Sie Filme und Serien streamen?

Viele Menschen weltweit schauen mittlerweile nur noch wenig fern und sind stattdessen zu Streamingdiensten wie Netflix, Amazon oder Sky Ticket* gewechselt. In den USA ist das Angebot an Filmen und Serien häufig aber größer als in Deutschland. Neuheiten sind in den Staaten außerdem häufig früher erhältlich als hierzulande. Um an diese Inhalte zu kommen, nutzen viele eine VPN-Verbindung. Ein VPN (Virtual Private Network) verschlüsselt die eigene Internetverbindung und nutzt eine fremde IP-Adresse. Somit wird der Standort des Nutzers verschleiert. Generell ist eine Umgehung des Geoblockings legal – doch letztendlich kommt es auf die Nutzungsbestimmungen der Online-Dienste an. Widersprechen diese der Nutzung eines VPN-Diensts ist dies illegal.

Nutzung von VPN-Diensten kann negative Folgen mit sich bringen

Je nach Streaminganbieter sollten Sie sich genau informieren, was in den AGB steht. Denn obwohl es legal ist, das Geoblocking zu umgehen, haben Netflix, Amazon und Co. ihre ganz eigenen Bestimmungen. Zwar werden Verstöße gegen die Geschäftsbedingungen selten zur Anklage gebracht, sie können jedoch unangenehme Folgen mit sich ziehen. So könnte Ihr Nutzerkonto vorübergehend oder endgültig gesperrt werden. Folgende Regelungen haben Netflix, Amazon und Sky Ticket:

Netflix : der größte Streamingdienst schreibt in seinen Nutzungsbestimmungen, dass Inhalte der Plattform nur in dem Land oder den geografischen Regionen genutzt werden können, in denen auch die jeweiligen Inhalte lizenziert sind. Es gibt also kein eindeutiges Verbot von VPN-Diensten. Sollte Netflix allerdings auf die Nutzung eines VPN-Diensts aufmerksam werden, erscheint eine Fehlermeldung. ·Der Aufruf der Inhalte ist dann nicht mehr möglich.

: der größte Streamingdienst schreibt in seinen Nutzungsbestimmungen, dass Inhalte der Plattform nur in dem Land oder den geografischen Regionen genutzt werden können, in denen auch die jeweiligen Inhalte lizenziert sind. Es gibt also kein eindeutiges Verbot von VPN-Diensten. Sollte Netflix allerdings auf die Nutzung eines VPN-Diensts aufmerksam werden, erscheint eine Fehlermeldung. ·Der Aufruf der Inhalte ist dann nicht mehr möglich. Amazon : Amazon Prime wird in seinen AGBs schon deutlicher. Darin steht geschrieben, dass Amazon Technologien zur geografischen Standortbestimmung der Nutzer einsetzt. Die Verwendung von Technologien, die den Standort verschleiern, ist verboten. Die Nutzung eines VPN-Diensts ist bei Amazon Prime also illegal.

: Amazon Prime wird in seinen AGBs schon deutlicher. Darin steht geschrieben, dass Amazon Technologien zur geografischen Standortbestimmung der Nutzer einsetzt. Die Verwendung von Technologien, die den Standort verschleiern, ist verboten. Die Nutzung eines VPN-Diensts ist bei Amazon Prime also illegal. Sky Ticket: Auch dieser Anbieter verweist in seinen Nutzungsbedingungen ganz deutlich darauf, dass Nutzer nur im Binnen-Markt auf die Inhalte zugreifen dürfen.

Generell kann man also sagen, dass die Nutzung eines VPN-Dienstes an sich legal ist. Nutzen Sie mit verschleiertem Standort allerdings Streamingdienste, kann dies ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen sein und ist somit illegal. (cw) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

