Namhafte Superhelden-Serie abgesetzt - Netflix und Prime Video bieten sie an

Nach „Arrow“ wird jetzt die nächste DC-Serie abgesetzt. Nur noch eine weitere Staffel bekommen die Fans, danach ist Schluss.

Sie nutzen Prime Video, Netflix* oder schauen regelmäßig ProSieben FUN? In allen drei Fällen sind Sie vermutlich schon einmal über „Supergirl“ gestolpert. Die DC-Serie läuft schon seit ein paar Jahren - auch wenn die Kritiken ab und zu vernichtend ausfielen. Der amerikanische Sender The CW hat trotzdem sehr lange an der Serie festgehalten. Nach fünf Jahren ist nun aber Schluss: „Supergirl“ soll bereits nach der 6. Staffel enden.

„Supergirl“ endet nach der 6. Staffel - doch warum?

Es scheint fast so, als würden sich alle Serien über DC-Helden so langsam verabschieden. Erst kürzlich endete beispielsweise „Arrow“ nach acht Staffeln und 170 Folgen. Wir können aber zumindest Fans von „The Flash“ beruhigen: Die Serie wird weiter fortgesetzt, der Dreh einer 7. Staffel steht schon bevor.

„Supergirl“ hingegen wird nur auf sechs Staffeln kommen. Gemeinsam mit dem Team soll Hauptdarstellerin Melissa Benoist diese Entscheidung getroffen haben, berichtet das Magazin Deadline. Weshalb sich die Fans auf ein plötzliches Ende gefasst machen müssen, ist jedoch nicht bekannt. Das Portal Screenrant geht aber davon aus, dass Benoist ihr Schauspiel-Portefeuille erweitern und sich an anderen Produktionen beteiligen möchte.

„Supergirl“-Fans erwartet zumindest eine Überraschung

Häufig halten Produzenten die finalen Serien-Staffeln etwas kürzer. Im Fall von „Supergirl" haben die Fans aber Glück: Die 6. Staffel soll ganze 20 Folgen erhalten. Dadurch ist davon auszugehen, dass die Geschichte ein rundes, anstatt eines abrupten Endes bekommt.

Wer sich hierzulade alle Staffeln von „Supergirl" ansehen möchte, kann Sie auf Prime Video und Netflix abrufen. Letzterer Streamingdienst bieten aktuell allerdings nur vier Staffeln an. Die 5. Season gibt es im Moment nur bei Amazon oder auf dem Pay-TV-Sender ProSieben FUN. Alternativ können Sie einzelne Staffeln auch auf DVD oder Blu-ray (werblicher Link) erwerben.

Übrigens: Kürzlich wurde auch eine Netflix-Serie abgesetzt, die einen Emmy erhielt.

