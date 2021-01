Serien-Fans müssen stark sein: Diese Produktionen enden im Jahr 2021

Im neuen Jahr 2021 zeigen Netflix, Prime Video und weitere Streamingdienste mehrere finale Staffeln. Wir fassen zusammen, welche Serien abgesetzt wurden.

Nach dem harten Corona-Jahr 2020 hoffen viele nun auf entspanntere Monate. Mit dem aktuellen Lockdown legt Deutschland in vielerlei Augen zwar keinen sonderlich angenehmen Start ins neue Jahr hin. Wer Streamingdienste nutzt, ist aber in den eigenen vier Wänden zumindest gut unterhalten. So hat Netflix beispielsweise unzählige neue Inhalte angekündigt, die im Januar 2021 erscheinen*.

Ein Blick auf die Veröffentlichungen zeigt, dass sich die Nutzer auf viele brandneue Produktionen freuen dürfen. Gleichzeitig müssen sich Serien-Fans von mehreren Inhalten verabschieden. So ist nämlich davon auszugehen, dass einzelne Serien kurzfristig abgesetzt werden. Andere Titel erhalten dieses Jahr eine finale Staffel. Welche das konkret sind, verraten wir im Folgenden.

Finale Staffeln: Diese Serien enden im Jahr 2021

Wie bereits von Seiten der jeweiligen Produzenten bestätigt wurde, sollen die folgenden Serien voraussichtlich im Jahr 2021 enden. Da es insbesondere aufgrund der Pandemie zu Verzögerungen kommen kann, ist es nicht gesagt, dass alle aufgelisteten Staffeln noch vor 2022 auf den jeweiligen Streamingdiensten erscheinen.

„Atypical“ (Netflix) – endet nach der 4. Staffel

(Netflix) – endet nach der 4. Staffel „Better Call Saul“ (Netflix) – endet nach der 6. Staffel

„Black Lightning“ (Netflix) – endet nach der 4. Staffel

(Netflix) – endet nach der 4. Staffel „Bosch“ (Prime Video) – endet nach der 7. Staffel

(Prime Video) – endet nach der 7. Staffel „Dead to Me“ (Netflix) – endet nach der 3. Staffel

„Dear White People“ (Netflix) – endet nach der 4. Staffel

(Netflix) – endet nach der 4. Staffel „The Expanse“ (Prime Video) – endet nach der 6. Staffel

„Feel Good“ (Netflix) – endet nach der 2. Staffel

(Netflix) – endet nach der 2. Staffel „F is for Family“ (Netflix) – endet nach der 5. Staffel

(Netflix) – endet nach der 5. Staffel „Goliath“ (Prime Video) – endet nach der 4. Staffel

(Prime Video) – endet nach der 4. Staffel „Grace and Frankie“ (Netflix) – endet nach der 7. Staffel

(Netflix) – endet nach der 7. Staffel „Haus des Geldes“ (Netflix) – endet nach der 5. Staffel

„His Dark Materials“ (Sky) – endet nach der 3. Staffel

(Sky) – endet nach der 3. Staffel „Keeping Up with the Kardashians“ (Prime Video) – endet nach der 20. Staffel

(Prime Video) – endet nach der 20. Staffel „The Kominsky Method“ (Netflix) – endet nach der 3. Staffel

„Lost in Space“ (Netflix) – endet nach der 3. Staffel

(Netflix) – endet nach der 3. Staffel „Lucifer“ (Prime Video) – endet nach der 6. Staffel

„Ozark“ (Netflix) – endet nach der 4. Staffel

„Shameless“ (Prime Video) – endet nach der 11. Staffel

(Prime Video) – endet nach der 11. Staffel „Supergirl“ (Netflix/Prime Video) – endet nach der 6. Staffel

„Van Helsing“ (Netflix) – endet nach der 5. Staffel

(Netflix) – endet nach der 5. Staffel „Younger“ (Joyn) – endet nach der 7. Staffel

