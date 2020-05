Netflix, Prime Video und Sky: So können Sie Ihre Abos kündigen

Wer genug vom Streaming auf den Plattformen Netflix, Prime Video und Sky hat, kann sein Abo ganz einfach kündigen. Wir erklären, wie Sie vorgehen müssen.

Abonnenten von Streamingdiensten wie Netflix , Sky und Prime Video können ihre Abonnements ganz einfach kündigen.

, und können ihre Abonnements ganz einfach kündigen. Oftmals sind dafür nur wenige Schritte notwendig.

Was Sie beachten müssen, erfahren Sie hier.

Nutzer von Streamingdiensten haben oft die Befürchtung, dass der Kündigungsprozess ein kompliziertes Unterfangen ist. Tatsächlich müssen Sie in den meisten Fällen aber gar nicht viel beachten.

Wie Sie bei den beliebten Plattformen Netflix, Prime Video und Sky vorgehen müssen, erklären wir Ihnen in diesem Beitrag:

Netflix - So können Sie Ihr Abo kündigen

Netflix* macht es den Nutzern relativ einfach, ihr Abo zu kündigen. Dafür müssen Sie nur auf "Konto" klicken, das Sie oben rechts nach Öffnung der Dropdown-Liste finden. Anschließend erscheint links oben der Button "Mitgliedschaft kündigen". Wenn Sie diesen betätigen, können Sie den Kündigungsprozess einleiten.

Der Streamingdienst weist darauf hin, dass dieser Weg die einzige Möglichkeit darstellt, Ihren Account zu schließen. Wer sich beispielsweise ausloggt oder die Netflix-App löscht, hat dadurch das Abo noch nicht automatisch gekündigt.

Eine Beendigung Ihres Abos ist immer kostenfrei. Für den folgenden Monat bucht Netflix zudem kein weiteres Geld von Ihrem Konto ab. Wer also beispielsweise im Mai 2020 kündigt, kann noch bis Ende des Monats streamen. Für Juni 2020 zahlen Sie hingegen nichts mehr. Im Falle von Gutscheinen ist der Sachverhalt jedoch anders: Sollten Sie zuletzt einen Gutschein eingesetzt haben, wird Ihr Account erst geschlossen, sobald das Geld der Geschenkkarte aufgebraucht ist. Während dieser Zeit haben Sie weiterhin Zugriff auf das Netflix-Angebot.

Falls Sie sich für einen Probemonat entscheiden, müssen Sie noch innerhalb dieses Zeitraums kündigen, um zu vermeiden, dass Ihre Mitgliedschaft automatisch verlängert wird. Sollte das der Fall sein, wird Ihnen nach 30 Tagen Geld abgebucht. Auch in diesem Fall können Sie eine Verlängerung in Ihren Konto-Einstellungen problemlos deaktivieren.

Sie können Ihr Netflix-Abo jederzeit nach der Kündigung reaktivieren. Der Streamingdienst speichert sogar Daten wie Titelverlauf, Empfehlungen, Bewertungen und Kontodetails für 10 Monate, sodass Sie dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.

Prime Video - So kündigen Sie Ihr Abo

Auch die Kündigung des Prime-Video-Abos ist kein aufwendiger Prozess. Hier gibt es nur eine wichtige Sache zu beachten: Wer seine Mitgliedschaft beenden will, dem stehen die Optionen des kostenlosen Amazon-Versands sowie die eBook-Ausleihe ebenfalls nicht mehr zur Verfügung.

So gehen Sie vor: Wenn Sie bei Amazon Prime eingeloggt sind, finden Sie auf der linken Seite den Button "Mitgliedschaft beenden". Sobald Sie auf diesen klicken, erhalten Sie weitere Anweisungen, wie Sie vorgehen müssen, um die Kündigung abzuschließen.

Wer die automatische Verlängerung des Probemonats verhindern will, geht ähnlich vor. In diesem Fall finden Sie an der gleichen Stelle den Button "Nicht verlängern". Falls Sie nicht rechtzeitig im Laufe des Gratis-Monats kündigen, müssen Sie für ein kostenpflichtiges Abo bezahlen.

Ähnlich wie bei Netflix steht Ihnen Prime Video* nach dem Abschluss des Kündigungsprozesses im Regelfall noch einige Tage zur Verfügung. Erst zu dem Zeitpunkt, ab dem Ihnen Amazon im Normalfall Geld abbuchen würde, wird Ihr Konto geschlossen.

Sky - Das müssen Sie bei einer Kündigung beachten

Der Kündigungsprozess bei Sky* scheint zunächst komplizierter zu sein, doch in Wahrheit bietet das Unternehmen mehrere praktische Möglichkeiten an, ein Abonnement zu beenden. Dabei muss allerdings unterschieden werden, welche Angebote Sie konkret nutzen:

Sky Ticket kündigen: Falls Sie Sky Ticket verwenden, ist der Prozess relativ überschaubar. Wochen- und Tagestickets laufen beispielsweise automatisch ab. In diesem Fall müssen Sie also nicht selbst aktiv werden. Monatstickets hingegen können sich automatisch verlängern. Um das zu verhindern, loggen Sie sich in Ihren Account ein und klicken Sie auf "Meine Tickets". Unter der Auflistung Ihrer gebuchten Tickets finden Sie wiederum den Button "Sky Ticket kündigen". Wenn Sie auf diesen klicken, können Sie die Kündigung abschließen.

Andere Sky-Angebote kündigen: Falls Sie spezielle Pakete gebucht und einen Receiver von Sky im Haus stehen haben, müssen Sie anders vorgehen. Anstatt online über einen Button zu kündigen, können Sie Sky entweder per Telefon unter 089 997 279 28, per Chat oder auf dem Postweg (Anschrift: Sky Deutschland, 22033 Hamburg) erreichen. Die exakte Kündigungsfrist entnehmen Sie Ihrem Vertrag, beziehungsweise finden Sie nähere Informationen in Ihrem Account unter "Mein Abonnement". Im Regelfall sollten Sie aber spätestens zwei Monate vor dem Laufzeitende eine Kündigung einreichen. Sobald Sie das getan haben, erhalten Sie bis zum Ende Ihrer Vertragslaufzeit weiterhin Zugriff auf die Inhalte von Sky. Erst anschließend wird die Smartcard deaktiviert.

Diese müssen Sie übrigens zusammen mit Ihrem Receiver innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des Vertrags an Sky zurücksenden (Anschrift: Sky Deutschland, 22033 Hamburg). Die bloße Rücksendung der Geräte gilt zudem nicht als Kündigung, da sie im Vorfeld per Telefon, Chat oder Post eingereicht werden muss.

Sobald der Sky-Vertrag abläuft, werden Ihnen keine neuen Kosten berechnet.

