Netflix, Amazon Prime Video und Disney+: Das zahlen die Streaming-Giganten wirklich für ihre Produktionen

Wir vergleichen die drei großen Streaming-Riesen Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ miteinander und beurteilen das zukünftige Serien- und Filmangebot.

Preisvergleich der Abonnements von Disney+*, Amazon Prime Video und Netflix*.

Netflix investiert knapp das doppelte Budget in seine Eigenproduktionen wie Disney+ und Amazon Prime Video zusammen.

Dienstleistungen über die Streaming-Angebote hinaus.

Viele klassische TV-Sendungen finden nach und nach ihren Weg auf diverse Streaming-Plattformen. Gleichzeitig taucht gefühlt täglich ein neuer Streaming-Anbieter auf. Für welchen Streamingdienst man sich letztendlich entscheidet, ist individuell und hängt von verschiedenen Faktoren wie der Benutzerfreundlichkeit, dem monatlichen Abo-Preis oder dem Serien- und Filmangebot ab.

Preisvergleich von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+

Amazon Prime Video und Disney+ kann man jährlich sehr günstig abonnieren für 70 Euro im Jahr, oder monatlich für 6,99 Euro. Knapp dahinter startet das günstigste Paket von Netflix mit 7,99 Euro pro Monat. In diesem Basis-Paket ist allerdings nur ein Nutzeraccount enthalten und die Serien und Filme werden in SD-Qualität gestreamt. Wenn man HD-Qualität bevorzugt, sollte man das Standard-Paket für 11,99 Euro pro Monat buchen und kann sich über das gleichzeitige Streamen auf zwei Accounts freuen. Die Premium-Nutzung in UHD Qualität kostet 15,99 Euro pro Monat und ist auf vier verschiedenen Profilen verfügbar.

Investitionen von Netflix, Amazon und Disney+ in Eigenproduktionen

Um das Serien-Angebot kontinuierlich aufzustocken, setzen die Streaming-Giganten auf Eigenproduktionen oder lizenzieren neue Formate. Das Online-Portal Filmstarts berichtet unter Berufung auf Bloomberg Media von den geplanten Investitionen von Netflix, Amazon und Disney+.

Spitzenreiter ist Netflix mit einer Investition von 16 Milliarden Dollar in neue Eigenproduktionen und verschiedene Rechte-Pakete an bestehenden Filmen und Serien. Der amerikanische Streaming-Dienst gibt somit knapp doppelt so viel Geld für seine neuen Formate aus wie Amazon und Disney+ zusammen.

Amazon gibt 7 Milliarden Dollar für neuen Content aus. Jedoch bietet ein Amazon-Abo dem User zahlreiche weitere Angebote über das reine Streaming hinaus an. Die Abonnenten freuen sich beispielsweise über kostenlose und schnellere Lieferungen sowie Spiele aus der Fußball-Bundesliga oder die Nutzung der Amazon Music Bibliothek.

Disney+bildet auf den ersten Blick das Schlusslicht mit 1,5 Milliarden Dollar. Hier muss man allerdings berücksichtigen, dass die Rechte an Blockbustern nicht mit eingerechnet sind. Filme aus dem Marvel und Star-Wars-Universe werden nach dem Kinostart exklusiv auf dem hauseigenen Streaming-Dienst ausgestrahlt.

