Die besten Serien im Februar 2020 auf Netflix und Amazon Prime

Auch im Februar beglücken die Streaming-Dienste Netflix und Amazon Prime ihre Nutzer mit neuen Serien und Fortsetzung. Wir haben die Highlights herausgesucht.

Auch im Februar bringen Netflix und Amazon Prime neue Serien an den Start

Eine neue Mystery-Serie und eine Doku-Serie warten auf Netflix-Zuschauer

In "Hunters" jagt Al Pacion NS-Verbrecher im New York des Jahres 1977

Das Jahr begann bereits mit tollen neuen Serien auf Amazon Prime und Netflix: darunter die neue Star-Trek-Serie "Picard". Aber auch der Februar hält manch Streaming-Perle für Fans parat. Neu am Start sind unter anderem "Locke & Key" (Netflix), "Der Apotheker" (Netflix) sowie "Hunters" (Amazon Prime Video). Aber lohnen sich die Serien überhaupt?

"Locke & Key" Staffel 1 (Netflix)

Am 7. Februar startet auf Netflix die neue Serie "Locke & Key". Die Mystery-Serie besteht aus zehn Folgen und basiert auf dem gleichnamigen Comic-Buch von Joe Hill und Gabriel Rodríguez. Die Geschichte handelt von drei Geschwistern, die nach dem Mord an ihrem Vater in ihr altes Stammhaus voller surrealer Schlüssel ziehen. Diese verleihen ihnen verschiedene Kräfte.

Die zehn Folgen umfassende 1. Staffel von "Locke & Key" erscheint am 7. Februar auf Netflix. Hier ist der Trailer:

Ebenfalls spannend: Das sind die besten Serien des Jahrzehnts laut Bewertungen.

"Der Apotheker" (Netflix)

Das nächste Highlight im Februar ist "Der Apotheker" auf Netflix. Im Fokus der Serie steht ein Pharmazeut aus Louisiana, der auf tragische Weise seinen Sohn verloren hat. Dadurch motiviert, will der Mann die Korruption hinter der Opioidkrise in den USA enthüllen. Einen Trailer gibt es aktuell (Stand 16.01.20) nicht – hält sich Netflix bei diesem heiklen Thema bedeckt?

"Hunters" Staffel 1 (Amazon Prime)

Auch Amazon Prime geht mit einer neuen Serie im Februar an den Start. "Hunters" spielt im Jahre 1977 und begleitet eine Truppe von Nazi-Jägern in New York. Die Männer finden heraus, dass Hunderte geflohene Nazis in den USA leben und die Gruppe will Rache nehmen. Doch so einfach, wie sie es sich vorstellen, ist die Geschichte doch nicht. Zum Cast der Serie gehört unter anderem Hollywoodstar Al Pacino.

Die zehn Folgen umfassende 1. Staffel von "Hunters" erscheint am 21. Februar auf Amazon Prime. Hier ist der Trailer:

Neue Staffeln: "Narcos: Mexico", "Better Call Saul", "Pastewka" und mehr

Neben einigen Neuheiten warten die Streaming-Dienste zudem mit Fortsetzungen ihrer bisherigen Serien auf. Netflix setzt am 13. Februar das Spin-Off von "Narcos" fort. "Narcos: Mexcio" geht in die zweite Staffel. Fans des gewieften Anwalts Jimmy McGill aka Saul Goodman dürfen sich auf den 24. Februar freuen. Dann soll die 5. Staffel von "Better Call Saul" auf Netflix weitergehen. Auf Amazon Prime geht es am 7. Februar mit der 10. Staffel von "Pastewka" weiter.

Mehr lesen: "Élite": Netflix setzt Teenie-Serie im März fort - verheimlicht aber das Wichtigste.

Die Serien-Highlights im Februar 2020 auf Netflix und Amazon Prime

Serie Startdatum Streaming-Dienst "Der Apotheker" - 1. Staffel 5. Februar Netflix "Outlander" - 5. Staffel 5. Februar Netflix "Cagaster of an Insect Cage" - 1. Staffel 6. Februar Netflix "Locke & Key" - 1. Staffel 7. Februar Netflix "My Holo Love" - 1. Staffel 7. Februar Netflix "Pastewka" - 10. Staffel 7. Februar Prime Video "Van Helsing" - 1. Staffel 8. Februar Netflix "Love is Blind" - 1. Staffel 13. Februar Netflix "Narcos: Mexico" - 2. Staffel 13. Februar Netflix "Die Telefonistinnen" - 5. Staffel 14. Februar Netflix "Ray Donovan" - 7. Staffel 14. Februar Sky Ticket "Taj Mahal 1989" - 1. Staffel 14. Februar Netflix "Work in Progress" - 1. Staffel 18. Februar Sky Ticket "Eine Frau räumt auf" - 1. Staffel 21. Februar Netflix "Hunters" - 1. Staffel 21. Februar Prime Video "Gentefied" - 1. Staffel 21. Februar Netflix "Spectros" - 1. Staffel 21. Februar Netflix "Better Call Saul" - 5. Staffel 24. Februar Netflix "The Expanding Universe of Ashley Garcia" - 1. Staffel 24. Februar Netflix "I Am not Okay With This" - 1. Staffel 26. Februar Netflix "Followers" - 1. Staffel 27. Februar Netflix "Altered Carbon" - 2. Staffel 27. Februar Netflix "Unaufhatlsam" - 1. Staffel 28. Februar Netflix "Queen Sono" - 1. Staffel 28. Februar Netflix "The Break" - 2. Staffel 29. Februar Netflix Auch interessant: Endlich! 3. Staffel von "Westworld" bekommt ein Startdatum.

anb