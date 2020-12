Netflix: Diese Filme und Serien starten im Januar 2021

Zum Start ins neue Jahr versorgt Netflix die Nutzer mit neuen Streaming-Inhalten. Wir verraten, welche Filme und Serien im Januar 2021 erscheinen.

Wer mit genügend Zeit ins neue Jahr startet, kann sich im Januar 2021 auf einige Streaming-Neuheiten bei Netflix* freuen. Nach und nach werden weitere Titel angekündigt, teilweise gibt es auch schon erste Trailer.

Gut zu wissen: Angekündigt hat Netflix nicht nur neue Produktionen – sondern auch die Fortsetzung einiger populärer Serien. Auf die Fans wartet zum Beispiel das „Riverdale“-Finale, die neue Staffel der Serie „Monarca“ und der Oscar-0prämierte Film „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“. Wie Netflix zudem bereits in einem Trailer verraten hatte, wurde die 3. Staffel von „Cobra Kai“ bereits abgedreht. Der Streamingdienst will sie deshalb Anfang Januar 2021 zur Verfügung stellen.

Sollte Ihnen die Menge der angekündigten Neuerscheinungen trotzdem gering vorkommen, könnte das möglicherweise mit den Corona-bedingten Drehstopps im Frühjahr 2020 zutun haben. Durch die Verzögerungen in der Produktion verschieben sich letztendlich auch die Veröffentlichungstermine neuer Filme und Serien.

Nichtdestotrotz gibt es ein stattliches Angebot an spannenden Netflix-Inhalten. Hier eine erste Vorschau. Die folgende Liste erhält einige Filme und Serien, die im Januar 2021 auf Netflix erscheinen. Da der Streamingdienst im Laufe des Monats oft noch weitere Titel spontan veröffentlicht, kann nicht für Vollständigkeit garantiert werden.

Netflix-Neuheiten im Januar 2021: Diese Filme und Serien erscheinen

Datum Filme und Serien 1. Januar 2021 Monarca - Staffel 2 1. Januar 2021 Headspace: Eine Meditationsanleitung - Staffel 1 1. Januar 2021 Power Rangers Beat Morphers - Staffel 2 1. Januar 2021 Deadwind - Staffel 2 1. Januar 2021 Traumhaus-Makeover - Staffel 2 4. Januar 2021 Korean Pork Belly Rhapsody - Staffel 1 5. Januar 2021 Nailed It! Mexico - Staffel 3 5. Januar 2021 Gabby's Dollhouse - Staffel 1 5. Januar 2021 Die Geschichte der Schimpfwörter - Staffel 1 6.Januar 2021 Jenseits des Todes - Staffel 1 8. Januar 2021 Cobra Kai - Staffel 3 8. Januar 2021 Der kleine Bheem: besonders stark zum Drachenfestival 8. Januar 2021 Pretend it's a City: Miniserie 8. Januar 2021 Geheime Welt Idhún - Teil 2 8. Januar 2021 Die härtesten Gefängnisse der Welt - Staffel 5 8. Januar 2021 Lupin - Teil 1 10. Januar 2021 Brooklyn Nine-Nine - Staffel 6 13. Januar 2021 Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Serienmörder: Miniserie 14. Januar 2021 Oktoberfest 1900 - Staffel 1 15. Januar 2021 Disenchantment - Teil 3 15. Januar 2021 Carmen Sandiego - Staffel 4 15. Januar 2021 Das Klunkerimperium 19. Januar 2021 Hallo Ninja - Staffel 4 21. Januar 2021 Riverdale - Staffel 5 22. Januar 2021 Jurassic World: Neue Abenteuer - Staffel 2 22. Januar 2021 Blown Away - Staffel 2 22. Januar 2021 Fate: The Winx Saga 22. Januar 2021 Busted! - Staffel 3 26. Januar 2021 Go Dog Go - Staffel 1 26. Januar 2021 Snowpiercer - Staffel 2 29. Januar 2021 We Are: The Brooklyn Saints 31. Januar 2021 Unheimliche Gegner

Ein paar Streaming-Neuheiten gibt es natürlich schon vorher, zum Jahresende 2020. Denn beliebt sind schließlich nicht nur die Weihnachtsfilme. Zum Weiterlesen: Nicht verpassen: Das sind die schönsten Weihnachtsfilme auf Netflix, Prime Video, Sky und Disney+

Netflix-Highlights: Diese Filme und Serien erscheinen noch im Dezember 2020

Set dem 23. Dezember 2020 wird das postapokalyptische Drama „The Midnight Sky“ mit George Clooney über Netflix bereitgestellt. Ab 25. Dezember 2020 gibt‘s zudem die Drama-Serie „Bridgerton“ exklusiv auf Netflix zu sehen. Und ab dem 31. Dezember 2020 zeigt Netflix die insgesamt acht neuen Folgen des beliebten Horror-Dramas „Chilling Adventures of Sabrina“. Zum Weiterlesen: Netflix-Highlights: Diese Filme und Serien erscheinen bis zum Jahresende

