NCIS, NCIS: Hawaii & CSI: Vegas bekommen neue Staffeln

Teilen

NCIS, NCIS: Hawaii & CSI gehen in die Verlängerung © CBS

CBS gönnt seinen US-Krimiserien NCIS, NCIS: Hawaii und CSI: Vegas weitere Seasons. Für den Naval Criminal Investigative Service ist es schon die 21. Staffel, für den Inselableger die dritte Runde und für das CSI-Revival ebenfalls das dritte Kapitel.

Die Procedural-Krimiserien des US-Senders CBS werden so bald nicht einpacken müssen, denn wie Deadline aus der Chefetage des Augensenders berichtet, wurden jüngst neue Staffeln für „NCIS“, „NCIS: Hawaii“ und „CSI: Vegas“ in Auftrag gegeben. Für die langlebige „NCIS“-Originalserie steht von Herbst dieses Jahres bis 2024 somit die 21. Staffel an (die 20. Staffel NCIS feierte Ende Januar Deutschlandpremiere bei Sat.1), vom sonnigen Ableger auf Hawaii die dritte Staffel und auch das „CSI“-Revival aus Vegas schlägt das dritte Kapitel auf.

Amy Reisenbach, ihres Zeichens Präsidentin von CBS Entertainment, sagte zur Crime-Rundumschlagsverlängerung: „In dieser Season führt CBS seine gewinnende Tradition fort, eine unvergleichliche Kombination zurückkehrender Serien und neuer Hit-Shows abzuliefern, die eine riesige Zuschauerschaft sowohl in der Ausstrahlung als auch beim Streaming unterhalten. Es ist ein Beweis für die solide Arbeit, die unsere talentierten Mitarbeiter vor und hinter der Kamera abliefern, dass wir eine weitere außergewöhnliche Season hatten und ich weiß, wir werden diese Fundament nur noch ausbauen mit großartigem Programm, während wir auf den kommenden Herbst blicken.“ Weitere Infos zu den neuen Staffeln der Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)