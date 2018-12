Nazan Eckes (RTL): So haben Sie die Moderatorin nach dem Slip-Blitzer noch nie gesehen

Die RTL-Moderatorin Nazan Eckes hob bei der Bambi-Verleihung 2018 ihr Kleid etwas weit und gab Höschen-Einblicke. Wer glaubt schon alles von der Moderatorin gesehen zu haben, täuscht sich.

Die Bambi-Verleihung fand am 16. November 2018 statt

Der Bambi gilt als wichtigster deutscher Medienpreis

Ein hochkarätiges Star-Aufgebot war in Berlin mit dabei

Zum 70. Mal wurde der Preis 2018 vom Hubert Burda Media Verlag verliehen

Für die Zuschauer war rückblickend das Konzept der wechselnden Moderatoren verwirrend

Nazan Eckes sorgte für ein freizügiges Skandälchen.

>>>Ticker aktualisieren<

Nazan Eckes: So haben Sie die RTL-Moderatorin noch nie gesehen

Update vom 6. Dezember 2018: Nazan Eckes hat einen kurzen Clip auf ihrem Instagram-Account gepostet, der es in sich hat. Die RTL-Moderatorin hat das Video wohl kurz vor einer Produktion im Sender aufgenommen. Wer glaubt, alles von Nazan Eckes gesehen zu haben, sollte sich den Insta-Clip angucken. Die Moderatorin zeigt ihre endlos langen Beine und viel Haut. Sie trägt einen knappen Jeansrock mit einem zerfransten Saum. Schlampig hängt ein weißer Faden deutlich zwischen ihren Beinen. Das Ding ist wirklich kaum zu übersehen, vor allem, wenn Nazan Eckes vor der Tür in ihren hautfarbenen Highheels mit ihren Hüften herumzappelt.

Gehört der Faden etwa zum Look? An ihrer Jeansbluse sind die ersten Knöpfe offen, ihre Hände stecken in den Taschen. Sieht schon lässig aus, nur der Faden sollte vielleicht ab, oder?

„Da provoziert sie wieder“, schreibt ein User unter den Post und setzt ein Zwinker-Smiley. „Hammer-Beine und die Füße erst“, lobt ein anderer. Doch sehen Sie selbst.

Nach Bambi-Eklat: RTL-Moderatorin Nazan Eckes kann es einfach nicht lassen - jetzt im Spitzenbody

Update 22.11.2018: Die RTL-Moderatorin Nazan Eckes (42) hob am Rande der Bambi-Verleihung 2018 ihr Kleid etwas zu weit - und gewährte per Instagram ungewohnte und womöglich unbeabsichtigte Einblicke in ihre Bikinizone. Die Fans reagierten ganz unterschiedlich. Während sich der überwiegende Teil ihrer männlichen Follower über den Höschenblitzer freute, kritisierten zahlreiche weibliche Fans die Moderatorin für ihren freizügigen Auftritt scharf. „Eher Pfui als Hui“ oder „Ganz schön billig“, hagelte es böse Worte in den Kommentaren.

Statt sich aber für den Fashion-Fauxpas zu rechtfertigen, setzte Nazan Eckes zwei Tage später mit einem neuen freizügigen Schnappschuss von sich sogar noch einen obendrauf. Denn auch auf diesem Bild lässt die schöne Fernsehmoderatorin mit türkischen Wurzeln wieder tief blicken. Im verführerischen schwarzen Spitzen-Body und in ultraknappen Denim-Shorts, die ihrenApfelpo betonen, sorgt bei ihren (männlichen) Fans erneut für Schnappatmung, aber auch entgleisende Kommentare.

So zielt ein Instagram-User namens „promibumser“ absolut unter die Gürtellinie, seine exakten Worte wollen wir nicht weitertragen. „Wow schön skinny und heiße Schenkel“, „Geile Frau“ und „Hot“, lauten weitere lüsterne Kommentare.

Eine anderer User äußert sich da schon ein wenig niveauvoller, moniert aber die Selbstdarstellung von Nazan Eckes als nicht altersgerecht: „Die Richtung ist die Verkehrte, du musst erwachsen werden und nicht immer weiter auf Teenie, sonst biste bald jünger als deine Kinder. Warum könnt ihr nicht zu Alter, Gewicht und Falten stehen??? Man ist in jedem Alter schön!!!“ Nazan Eckes scheint das ganze Gerede ziemlich schnuppe zu sein. Sie hat einfach Spaß daran, sich zu zeigen.

RTL-Moderatorin Nazan Eckes zeigt aus Versehen, was sie drunter trägt

Die RTL-Moderatorin Nazan Eckes (42) schritt bei der Bambi-Verleihung 2018 in einem eleganten Abendkleid die Treppen runter - und hob dabei ihr Kleid ein Stückchen zu weit an. Unter dem Kleid mit hohem Beinschlitz konnte man dann ihren Slip sehen. Ein Bild davon postete sie auf Instagram.

Die User reagieren gemischt auf den ungewohnten Einblick. Manche sind sich nicht sicher, ob es absichtlich war: „Vielleicht hat sie es auch gar nicht gemerkt, dass sie das Kleid zu hoch gezogen hat, wer weiß?“ Einige User sind von dem Bild regelrecht schockiert: „Schämst du dich nicht?“, fragt eine Userin. „Billig... na ja, wenn die Karriere im Herbst ist“, „Mit 42 hat sie es wohl nötig so aufzutreten“ und „Den sicher gewollten Blick auf die Unterhose sieht man auch ohne Zoom. Ganz schön billig“, sind weitere Kommentare.

Einen ähnlich freizügigen Auftritt legte kürzlich ARD-Moderatorin Mareile Höppner in einem atemberaubenden Kleid mit Mega-Schlitz hin.

Andere sehen die Sache entschieden lockerer: „Ich finde es perfekt, Nazan kann und darf es sich auch mal erlauben, etwas mehr zu zeigen“, schreibt ein User. Und: „Oh man, man sieht ihren Schlüpfer, na und was soll's? Vielleicht war's gewollt vielleicht nicht, ist doch egal. Immer diese Negativposts, als ob es nicht was anderes gibt, worüber man sich aufregen kann.“

Auch spannend: Lena Gercke hat von sich ein Bild vor einer Weihnachtsdekoration bei Instagram gepostet. Trägt das Model von GNTM etwa nichts drunter?

So unglamourös schwänzte Sophia Thomalla den Bambi

Update 18.11.2018: Für die Bambi-Verleihung 2018 schmissen sich sämtliche Stars und Sternchen in Schale. Während Penelopé Cruz, Thomas Gottschalk und Florian Silbereisen in ihrem feinsten Zwirn erschienen, kam eine einfach gar nicht: Sophia Thomalla. Die 29-Jährige lümmelte lieber in knappen Sportklamotten auf der heimischen Couch herum und sah sich das Spektakel im Fernsehen an.

Einen Schnappschuss davon postete sie auf Instagram. Lässig mit Kippe im Mund, Weinglas in der einen, Fernbedienung in der anderen Hand, posierte die Moderatorin ungeschminkt und mit wilder Mähne fürs Foto. Darunter schrieb sie ironisch: „Bambi Outfit 2018 Haute Couture by @saschagaugel Glam by @christina_vacirca“, und versah den Post noch mit dem Hashtag #glamourous.

Sophias Fans lieben sie für ihren Humor und ihre Null-Bock-Mentalität: „So eine bildhübsche Frau. Vor allem rebellisch, echt und mit Ecken und Kanten wie eine Persönlichkeit sein muss. I like it“, kommentiert einer, während ein anderer Follower findet: „Coole Socke!“

Warum verschwand Florian Silbereisen beim Bambi 2018 so plötzlich?

11.16 Uhr: Der Bambi und der Tag danach... Eines stellt viele Zuschauer nach wie vor vor Rätsel. Florian Silbereisen (37) übernahm die begrüßende Moderation der Bambi-Show - doch nach seinem ersten kurzen Auftritt, betrat er die Bühne nie wieder. Wo ist Florian Silbereisen hin? Auf Twitter entbrannte darüber eine heftige Diskussion: „Und Silbereisen hat nach den ersten fünf Minuten direkt gedacht, dass das auch genug Moderation für heute war“, schreibt eine Userin. Ein anderer: „Hat eigentlich jemand Florian Silbereisen gesehen? Der sollte doch den #Bambi2018 moderieren, oder nicht? Kann mal jemand an die Bar gehen und nach ihm gucken?“ Die wildesten Theorien entstehen: Ist Silbereisen entführt worden, gestorben, eingeschlafen?

Ups! Adrienne Koleszar rutscht der Bademantel runter

Video: Bambi-Stars sprechen privat über sich

Die Zuschauer waren offenbar sehr irritiert über die wechselnden Moderatoren. Nach Florian Silbereisen machte nämlich Kai Pflaume mit der Moderation weiter - und das Netz wundert sich darüber: „Aus Florian Silbereisen wurde Kai Pflaume. Sehr seltsam“, „Das größte am #bambi2018 war die Verwandlung von Silbereisen in Pflaume“. Eine Userin gibt der Angelegenheit dann auch gleich einen Namen: „Und alle fragen sich: gibt es nun das #SilbereisenGate?“

Was ist eigentlich mit dem Silbereisen passiert? Und warum war plötzlich Kai Pflaume in der Moderation? #bambi2018 pic.twitter.com/dysOD4wzgD — Frau Katzengold (@FrauKatzengold) 16. November 2018

Die Antwort ist simpel und kommt von der ARD - auch via Twitter: Es gab keinen festen Moderator beim Bambi 2018. Verschiedene Personen sollten die Moderation übernehmen, unter anderem auch Laudatoren.

es gibt keinen festen Moderator. Die Begrüßung übernimmt Florian Silbereisen und weitere Anmoderationen werden unter anderem von den Laudatoren übernommen. — Das Erste (@DasErste) 16. November 2018

Die Zuschauer verwirrte das Konzept offenbar aber eher: „Wieso moderiert das jetzt Kai Pflaume ab? Wo ist Victoria Swarovski? Wo ist Florian Silbereisen?? Und was hat er mit Barbara Schöneberger gemacht??“

Bambi 2018: Der Live-Ticker vom Gala-Abend in Berlin

+++ Willkommen beim Live-Ticker zum Bambi 2018. Hier erfahren Sie alles über die Preisträger und Highlights der diesjährigen Gala. +++

23.04 Uhr: Das war´s für dieses Jahr! Bis zur nächsten Verleihung und gute Nacht.

22.59 Uhr: Jetzt darf auch Mark Foster seinen neuen Song „Einmal“ präsentieren.

22.56 Uhr: Hier können Sie übrigens die schönsten Bilder des Abends sehen.

Beim Bambi 2018 flirtet LenaGercke mit Mark Forster

22.54 Uhr: Flirt-Alarm in der nächsten Kategorie! Laudatorin Lena Gercke bezeichnet Sänger Mark Forster als „sexy“. Dazu bekommt er den Preis für „Musik National“.

22.47 Uhr: Nächste Kategorie: „Lebenswerk“. Den Preis erhält hier die Schweizerin Liselotte Pulver. „Ihr Lebenswerk ist Filmlegende“, heißt es in der Laudatio.

+ Liselotte Pulver gewinnt den Bambi in der Kategorie „Lebenswerk“. © AFP / TOBIAS SCHWARZ

22.45 Uhr: Toller Auftritt von Dua Lipa:

+ Pop-Queen Dua Lipa. © AFP / TOBIAS SCHWARZ

22.39 Uhr: „Ich bin so dankbar, ich möchte allen danken, dass ihr meine Musik hört.“ Die 23-jährige Britin wird gleich singen.

22.35 Uhr: „Moin, moin.“ DJ-Felix Jaehn kommt auf die Bühne und präsentiert eine Musik-Kollegin. Der große Moment, auf den vielen gewartet haben, ist gekommen: Pop-Queen Dua Lipa gewinnt den „Musik International“-Bambi!

Der Publikums-Bambi geht an Michael Schulte

22.30 Uhr: Michael Schulte gewinnt!

22.29 Uhr: Es ist soweit: Der „Publikums Bambi“ wird gleich verliehen. „The one and only“ Udo Lindenberg gehört diese Ehre.

Bambi 2018: F1-Star Rosberg ehrt „stille Helden“

22.28 Uhr: Die Bühne gehört jetzt Ex-Formel-1-Star Nico Rosberg. Es geht um einen der wichtigsten Bambis überhaupt: Die Auszeichnung für Stille Helden. Der Preis geht an den Verein „IntensivLeben e.V.“, der sich um beatmungspflichtige Kinder und deren Eltern kümmert.

22.20 Uhr: „Es ist eine riesen Ehre, hier sein zu dürfen“, bedankt sich der internationale Filmstar. Einen besonderen Dank richtet die Spanierin jedoch an ihre Agentin, die von Anfang an an sie geglaubt hat.

+ Penelope Cruz gewinnt den „Schauspielerin International“-Bambi. © AFP / TOBIAS SCHWARZ

22.18 Uhr: Neue Kategorie: „Schauspielerin International“. In der ersten Reihe sitzt schon die wunderschöne Penelope Cruz. Es werden Szenen aus verschiedenen Filmen der spanischen Schauspielerin gezeigt. „Frau Cruz, die Welt liebt Sie. Deutschland liebt Sie“, heißt es in der Laudatio von Edin Hasanovic.

22.09 Uhr: Sein Highlight des Abends: Die Möglichkeit, mit einem Eurowings-Flieger nach Berlin zu fliegen und in der ersten Reihe zu sitzen!

22.07 Uhr: Den Preis erhält Comedy-Star Mockridge. „Luke, in der Comedy bist du - ohne Witz - der Größte“ heißt es in der Laudatio von Ruth Moschner.

22.03 Uhr: Nächster Bambi: „Comedy“.

Bambi 2018: Babylon Berlin räumt als beste Serie ab

22.00 Uhr: And the winner is... Babylon Berlin!

21.57 Uhr: Weiter geht´s mit der Verleihung. Nächste Kategorie: „Serie des Jahres“. Die Nominierten: „Bad Banks“, „Dark“ und „Babylon Berlin“.

21.53 Uhr: Emotionaler Moment: Jetzt werden die Bambi-Gewinner gezeigt, die 2018 verstorben sind.

21.49 Uhr: Internationaler Star Alessia Cara tritt jetzt auf und präsentiert ihren neuen Song „Not today“!

21.47 Uhr: Überraschung: Bei diesem Preis gibt es zwei Gewinner. Der Photograph Sebastian Copeland, der kurz vor der Verleihung mit einer erschreckenden Botschaft schockte, gewinnt den zweiten „Unsere Erde“-Bambi.

Bambi 2018: Koch bedankt sich vor allem beim Regisseuren Florian Henckel von Donnersmarck

21.40 Uhr: Der schwedische Entdecker Johan Ernst Nilson erhält den „Unsere Erde“-Preis. "Wir müssen die Probleme der Welt heute lösen!", sagt Nilson in seiner eindringlichen Dankesrede. "Wir haben keine Erde B. Wir Menschen sind das größte Problem, das die Erde haben. Uns muss klar werden, dass wir nicht über der Natur stehen."

21.35 Uhr: Der nächste Bambi hat eine besondere Bedeutung: Es geht um die Umwelt.

21.31 Uhr: Koch bedankt sich vor allem beim Regisseuren Florian Henckel von Donnersmarck. Für den 56-jährigen Schauspieler ist es schon der zweite Bambi: Den ersten hat er seiner Mutter gewidmet, dieser soll jetzt bei ihm in Berlin bleiben.

+ Sebastian Koch feiert mit seinem Bambi. © dpa / Jens Kalaene

21.29 Uhr: Der Gewinner ist... Sebastian Koch!

21.28 Uhr: Nächster Bambi für die Kategorie „Schauspieler National“. Nominiert sind: Sebastian Koch (“Werke ohne Autor“), Kida Khodr Ramadan (“4 Blocks“), Peter Kurth (“Babylon Berlin“) und Lars Eidinger (“Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm“).

Bambi 2018: Udo Lindenberg tritt auf

21.23 Uhr: Süßer Auftritt von Musik-Legende Udo Lindenberg. Begleitet wird er von mehreren Kindern und Jugendlichen. Thema seines neues Songs „Wir ziehen in den Frieden“ ist die Gleichheit der Menschen.

21.18 Uhr: Einen besonderen Dank richtet Pizarro bei seiner Dankesrede an seine Familie: "Ich bin für meine gute Laune bekannt. Aber manchmal, wenn ich nach Hause komme und wir verloren haben, dann ist meine Laune nicht so gut."

Kein Ribery und kein Robben beim Bambi 2018

21.14 Uhr: Eigentlich hätten Franck Ribéry und Arjen Robben den Preis bekommen sollen. Doch nach dem Ohrfeigen-Skandal hat sich Burda dagegen entschieden.

21.11 Uhr: Es geht weiter mit dem nächsten Bambi. Kategorie: „Sport“. Die Laudatio wird vom ehemaligen Fußballnationalspieler Paul Breitner gehalten. Der Peruaner Claudio Pizarro bekommt den Preis.

Bambi-Trostpreis für Thomas Gottschalk

21.07 Uhr: Liv Tyler kommt auf die Bühne und tröstet Gottschalk für den Verlust seines Hauses. Der Moderator bekommt deswegen einen Sonderpreis der Jury.

+ Thomas Gottschalk hält seinen Trost-Preis. © dpa / Jens Kalaene

21.05 Uhr: Lustiger Vorfall: Sophia Loren spricht kein Deutsch. Moderator Giovanni Zarrella muss ihr helfen und schreit auf Italienisch, was sie zu sagen hat.

21.01 Uhr: Sophia Loren selbst hat schon acht Bambi gewonnen. Jetzt wird ein Video über ihre Karriere gezeigt.

20.59 Uhr: Thomas Gottschalk: „Es gibt Dates, die man nicht einfach so absagt.“ Der TV-Entertainer erklärt seine Anwesenheit bei der Verleihung, obwohl sein Haus in Kalifornien niedergebrannt ist. Neben ihm auf der Bühne steht die große Diva Sophia Loren. „Oh mein Gott, er redet und redet“, die Italienerin macht sich über Gottschalk lustig.

Paula Beer ist die „Schauspielerin National“

20.56 Uhr: Der Bambi feiert heute Abend seinen 70. Geburtstag! Gezeigt wird jetzt ein Video mit Bildern aus vergangenen Verleihungen. Viele Prominente wie Rita Ora, Jennifer Lopez, Jogi Löw und sogar Bill Clinton und Muhammed Ali sind zu sehen.

20.52 Uhr: Die Schauspielerin ist übrigens nur 23 Jahre jung. Und sichtlich aufgeregt, während sie sich auf der Bühne für den Preis bedankt.

20.50 Uhr: Und der Bambi geht an.... Paula Beer!

+ Paula Beer bekommt den Bambi in der Kategorie „Schauspielerin National“. © AFP / TOBIAS SCHWARZ

20.46 Uhr: Dritte Kategorie: „Schauspielerin National“. Vier Schauspielerinnen kämpfen um den Preis: Liv Lisa Fries (“Babylon Berlin“), Paula Beer (“Bad Banks“), Claudia Michelsen (“Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm“) und Marie Bäumer (“3 Tage in Quiberon“).

20.42 Uhr: Jetzt ist das Publikum gefragt: Ab jetzt kann jeder für seinen Favoriten abstimmen.

20.39 Uhr: Der vierte und letzte Nominierter ist Michael Schulte, der beim diesjährigen ESC in Lissabon Deutschland vertrat. Auch er singt seinen Hit „You let me walk alone“.

Bambi 2018: Nico Santos ist on fire

20.37 Uhr: Auch Sängerin Lea ist für den „Publikums Bambi“ nominiert.

20.36 Uhr: Jetzt ist Nico Santos dran. Der zweite Nominierte singt seinen Hit „Rooftop“.

20.34 Uhr: Mike Singer, erster Nominierter für den „Publikums Bambi“, präsentiert seinen Song auf der Bühne.

20.32 Uhr: Victoria Swarowski macht „tout suite“ weiter als zweite Laudatorin für die Kategorie „Publikums Bambi“.

20.27 Uhr: Es geht sofort los mit dem ersten Preis, der heute Abend verliehen wird: Der Sonderpreis der Jury geht an den deutschen Triathleten und Sieger des diesjährigen Ironman Hawaii Patrick Lange.

+ Patrick Lange bekommt den „Sonderpreis der Jury“. © dpa / Soeren Stache

Silbereisen vertritt Schöneberger als Bambi-Moderator

20.21 Uhr: Überraschung bei der Moderation: Barbara Schöneberger ist verhindert und wird von Florian Silbereisen vertreten.

20.20 Uhr: „Take That“ eröffnen die Show und laufen sogar durch das jubelnde Publikum.

+ „Take That“ eröffnen die Show. © AFP / TOBIAS SCHWARZ

20.15 Uhr: Es ist soweit: In wenigen Sekunden geht´s los!

Bambi-Verleihung statt abgebranntem Haus für Thomas Gottschalk

19.59 Uhr: Auch Thomas Gottschalk ist angekommen. Obwohl der TV-Star vor einigen Tagen sein Haus bei den Waldbränden in Kalifornien verloren hat, zeigt er sich heute Abend auf dem roten Teppich bestens gelaunt. Kein Wunder - er wird nämlich von Filmdiva Sophia Loren begleitet:

+ Thomas Gottschalk und Sophia Loren. © dpa / Jens Kalaene

19.43 Uhr: Da sind sie wieder: FDP-Chef Christian Lindner und Freundin Franca Lehfeldt laufen strahlend über den roten Teppich:

+ FDP-Chef Christian Lindner und Franca Lehfeldt. © dpa / Soeren Stache

19.32 Uhr: Die Show wird übrigens von der britischen Pop-Band „Take That“ eröffnet, wie bunte.de verriet. Letztes Jahr hatte Helene Fischer diese besondere Ehre gehabt.

We’re in Germany today... make sure you’re following our Instagram Stories to join us at the @bambi Awards #bambi2018 https://t.co/k1tD7Oj4Bd pic.twitter.com/QQPE1xMgKL — Take That (@takethat) 16. November 2018

Bambi 2018: Rod Stewart nicht da - Verletzung beim Fußball zugezogen

19.13 Uhr: Viele Fans hatten sich über Rod Stewart gefreut, dem heute Abend ein Bambi in der Kategorie „Legende“ verliehen werden sollte. Leider wird der Sänger aber nicht dabei sein. Er habe sich beim Fußball verletzt, erklärte der 73-Jährige vor einigen Stunden in einem Video.

Wir wünschen ihm gute Besserung!

18.58 Uhr: Auch DJ Felix Jaehn ist angekommen - mit einer ganz neuen Haarfarbe.

18.49 Uhr: Die Promis laufen über den roten Teppich. Model Franziska Knuppe zieht mit einem Hammer-Kleid alle Blicke auf sich:

+ Anklicken, um das ganze Kleid zu sehen. © dpa / Britta Pedersen

18.32 Uhr: Los geht´s! Der rote Teppich im Stage Theatre in Berlin hat gestartet und die ersten Promis kommen gerade an. Die Vorfreude bei den Fans ist groß.

Der Bambi 2018 ist die Jubiläums-Ausgabe

Berlin - Am Abend des 16. November feiert der Bambi, der jedes Jahr von Hubert Burda Media verliehen wird, sein 70. Jubiläum. Die Gala im Stage-Theater am Potsdamer Platz in Berlin gilt als der wichtigste deutsche Medienpreis. In diesem Jahr gab es bereits im Vorfeld der Preisverleihung Wirbel um den Bambi 2018, denn zwei Fußballspielern des FC Bayern München wird die Auszeichnung kurzerhand doch nicht verliehen. Außerdem soll es ab 2019 einige Änderung an der Preisverleihung geben.

Der Bambi, der live von der ARD übertragen wird, wird in verschiedenen Kategorien verliehen, die von Jahr zu Jahr ein wenig abweichen können. Für den besten Film, die beste Schauspielerin, den besten Schauspieler, sowie die beste Sängerin und dem besten Sänger - national und international - wird allerdings jedes Jahr ein goldenes Rehkitz vergeben. Auch in den Kategorien Mode, Sport, Politik, Integration und Entertainment werden Bambis verliehen. Einige Preisträger des Bambis 2018 wurden schon vorab bekanntgegeben.

Auf diese Gäste dürfen wir uns beim Bambi 2018 freuen

Wie jedes Jahr lockt auch der Bambi 2018 hochkarätige deutsche Prominenz aus den Bereichen Film, Fernsehen, Sport und Gesellschaft auf den roten Teppich. Auch namhafte Hollywood-Stars werden wieder der Einladung des Münchner Medienkonzerns folgen. Schließlich ist der Bambi laut Veranstalter „ein Maßstab für Erfolg und Popularität in Deutschland, eine Plattform für Menschen und Themen, die unser Land besonders machen.“

In diesem Jahr zählen die italienische Filmdiva Sophia Loren (84), Schauspiel-Legende Liselotte Pulver (89) sowie Hollywood-Star Penelope Cruz (44) zu den Gästen des Bambis in Berlin. Cruz wird laut dpa mit dem Bambi als beste internationale Schauspielerin und Pulver für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Zudem werden die Sänger Rod Stewart, Mark Forster und Udo Lindenberg erwartet. Untermalt wird die Gala stets von Musik-Acts, dieses Jahr wird die britische Sängerin Dua Lipa auftreten.

Auch Show-Master Thomas Gottschalk (68) kommt zur Bambi-Verleihung 2018, o bwohl sein Haus in Malibu in Folge der Waldbrände komplett abgebrannt ist. Statt nach Kalifornien zu reisen verweilt er nach wie vor in Deutschland. Seine Frau Thea habe gesagt, er solle sich um seinen Job in Deutschland kümmern, so Gottschalk zu Bild.

sp/fm