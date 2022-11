Nächste Folge: Die Sendetermine von „Hartz und herzlich“ im Überblick

Von: Katja Becher

Aktuell zeigt RTLZWEI fast täglich Folgen von „Hartz und herzlich“ im TV. Lesen Sie hier, welche Sendezeiten sich Fans der Sozial-Doku in den kommenden Tagen merken müssen:

Seit 2017 begeistert die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ die Zuschauer. In der Sendung zeigt RTLZWEI das Leben von Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben und oft nicht nur mit finanziellen Sorgen zu kämpfen haben. Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich seit Jahren die HuH-Folgen aus den Mannheimer Benz-Baracken. Fans der Doku verfolgten aber auch bereits den Alltag von Menschen in Rostock, Bitterfeld, Pirmasens oder Salzgitter gespannt im TV.

MANNHEIM24 gibt einen Überblick über die aktuellen Sendetermine von „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI.