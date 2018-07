Nadine Klein: RTL-Zuschauer kennen die Bachelorette 2018

Nadine Klein ist die Bachelorette 2018: Das RTL-Format geht in eine weitere Runde. Dieses Mal ist eine ehemalige Bachelor-Kandidatin die Junggesellin.

Griechenland - Die Dreharbeiten zur 5. Staffel der RTL-Sendung „Die Bachelorette“ sind bereits in vollem Gange. Diejenige, die im Sommer unter 20 männlichen Kandidaten ihren Traummann finden will, ist kein unbekanntes Gesicht und war bereits in diesem Jahr in einem anderen RTL-Format zu sehen.

Nadine Klein, die Bachelorette 2018: „Bisher leider nur Vollidioten kennengelernt“

Und wer ist nun die Bachelorette 2018? Laut übereinstimmenden Medienberichten wie auf Bild.de wird Nadine Klein die neue TV-Junggesellin sein. Die 32-Jährige kommt ursprünglich aus Bayern und lebt seit neun Jahren in Berlin. Vor ihrer Teilnahme beim Bachelor 2018 verriet sie, dass sie bisher nur Pech in der Liebe hatte und seit vier Jahren Single ist, weil sie selbst „leider nur Vollidioten kennengelernt“ hat.

Aktuell macht die 32-Jährige ihren Master in Kultur- und Medienmanagement und arbeitet nebenbei Teilzeit im Verkauf. Ihren Traummann beschreibt die Wahl-Berlinerin damals so: „Er sollte mit beiden Beinen im Leben stehen, Hobbies haben und genau wissen was er will - im Idealfall mich.“ Er müsse auch mit ihrem sehr speziellen Humor klarkommen. „Und Haare wären schön“, fügt sie an.

Nadine Klein: Die Bachelorette 2018 im Video

Als Bachelor-Kandidatin fand sie ihre große Liebe nicht

Beim „Bachelor 2018“ wollte sie das Herz von Daniel Völz erobern. Nun darf Nadine Klein als „Bachelorette“ Rosen verteilen. Ganz in Gold zeigte sie sich damals beim James-Bond-Fotoshooting und beeindruckte Daniel Völz mit viel nackter Haut. Gold angemalt und im goldenen Bikini gestand sie: „Ist jetzt kein Outfit, dass ich sonst auf ein Date anziehe.“ Ihr Mut beeindruckte aber Völz: „Ich glaube, Nadine könnte schielen und würde immer noch Hammer aussehen.“

Obwohl der Bachelor ein James-Bond-Fan ist, hatte er kein großes Interesse an Nadine - auch nicht als goldenes Bond Girl - und entschied sich am Ende für Kristina. Wie Nadine damit umging, zeigte sie mit einem Facebook-Post. Die Beziehung zwischen Daniel und Kristina hielt aber nicht lange (der Gewinnerin wurde sogar unterstellt, eigentlich vergeben zu sein). Mittlerweile sind die beiden schon wieder getrennt und diese Frau soll der Grund dafür sein.

Wie „die Bachelorette 2018“ Nadine Klein so taff wurde

Im Interview mit der BZ zeigte sie sich von ihrer verletzlichen Seite und erklärte, warum sie so taff ist. Nach der Trennung ihrer Eltern zog sie mit ihrer Mutter zur Oma aufs Land. Nach einem Schlaganfall pflegte Klein ihre Großmutter elf Jahre lang. „Ich musste von einem auf den anderen Tag erwachsen werden und Verantwortung übernehmen. Mein Alltag war geprägt von Krankheit.“ Nach dem Tod der Oma vor zehn Jahren, zog Klein nach Berlin für einen Neuanfang. Heute sieht sie das Positive: „Ich kann jetzt so selbstbewusst sein, weil ich weiß, dass ich alles im Leben schaffen kann.“ So präsentiert sie sich auch auf Instagram.

Ob sie in Griechenland, wo die neue Staffel aktuell gedreht wird, nun ihren Traummann findet, erfahrt ihr ab dem 18. Juli. Dann zeigt RTL die „Bachelorette 2018“ zur Primetime um 20:15 Uhr. Vorgängerin Jessica Paszka durfte bereits im Juni ihre Rosen vergeben. Da noch bis zum 15. Juli die Fußball-WM läuft, startet die neue Staffel erst danach. Alle bisher bekannten Informationen zur neuen „Bachelorette“ Staffel gibt es hier. Da darf natürlich auch ein Überblick über die Kandidaten nicht fehlen.

„Die Bachelorette 2018“: Diese Gage soll Nadine Klein bekommen

Wie Bild.de berichtet, soll Klein für ihren Auftritt als Bachelorette 50.000 Euro bekommen. Bei ihrer Vorgängerin Jessica Paszka soll es sogar doppelt so viel gewesen sein. Nach dem Liebes-Aus mit ihrem Auserwählten David Friedrich, liegt Paszka immerhin nicht mehr alleine im Bett.

Auch bei der Sendung „Bachelor in Paradise“ soll es hohe Gagen geben. Wie viel die Kandidaten dort bekommen, lesen Sie hier.

Diese Damen waren bislang Die Bachelorette bei RTL

Staffel Jahr Bachelorette Gewinner 1 2004 Monica Ivancan Mark Quinkenstein 2 2014 Anna Christiana Hofbauer Marvin Albrecht 3 2015 Alisa Persch Patrick Cuninka 4 2017 Jessica Paszka David Friedrich

Wie lange hält das „Bachelor“-Liebesglück?

Sabina Kläsener