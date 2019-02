Nach mehr als zehn Jahren: Sat.1 lässt beliebtes Spiel zurückkehren

1988 lief das Format das erste Mal im Fernsehen - und verschwand dann. Nach 13 Jahren ist diese beliebte Sat.1-Sendung nun bald wieder im Fernsehen zu sehen.

Das Anrufer-Gewinnspiel „Superball“ soll nach 13 Jahren Pause zurück ins Sat.1-Frühstücksfernsehen kommen. Das hat der Sender Sat.1 nun verkündet. Das Spiel ist ein echter Klassiker: Ab 1988 wurde „Superball“ 18 Jahre lang im Fernsehen gespielt.

Sat.1 Kultspiel: So funktioniert „Superball“ - das sind die Neuheiten

Das Ganze funktioniert so: Immer freitags werden während der Livesendung die Zuschauer aufgerufen, sich telefonisch per Hotline oder per SMS zu registrieren. Wer mitspielen darf, wird per Zufallsgenerator ausgewählt. Ziel des Spiels ist, einen Ball an Hindernissen vorbeizusteuern. Dabei müssen die Zuschauer ihre Steurungsanweisungen an die Moderatoren übermitteln. Früher wurden die Spiel-Kommandos telefonisch durchgegeben - das ändert sich jetzt. Stattdessen sind sie jetzt über eine Website digital mit den Moderatoren vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen" verbunden.

Sat.1-“Superball“: Moderatoren spielen mit verbundenen Augen

Mit verbundenen Augen führen Alina Merkau, Marlene Lufen, Matthias Killing, Jochen Schropp, Chris Wackert oder Karen Heinrichs die Anweisungen des Zuschauers ("rechts!" "links!") mit Hilfe eines Joysticks aus, dabei sind drei Level mit steigender Geschwindigkeit zu überwinden. Jeder "Superball"-Teilnehmer erhält automatisch einen Tagespreis. Schafft er alle drei Levels, erhöht sich sein Gewinn um den wöchentlichen Jackpot von 20.000 Euro. Wird der Jackpot nicht geknackt, wächst er jeweils um 1.000 Euro.

Sat.1 Kultspiel: ab 22. Februar läuft „Superball“ wieder

Kenner dieses echten Kultspiels können sich also auf das Comeback freuen. Ab 22. Februar 2019 sendet Sat.1 den „Superball“ wieder.

