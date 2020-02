Nach Horror-Date: Ist die Entscheidung bei "Der Bachelor" schon gefallen? 

Es geht in die heiße Phase bei "Der Bachelor" (RTL): Nur noch zwei Frauen konkurrieren um Sebastian Preuss. Hat Wioleta sich mit ihrem Verhalten schon ins Aus befördert?

Zwei Frauen sind noch im Rennen bei "Der Bachelor": Wioleta (28) und Diana (22) kämpfen um das Herz von Sebastian Preuss. Mit beiden hatte er Dream-Dates in Mexiko – doch eines davon endete in einer Katastrophe.

Während Bachelor Sebastian Preuss mit Diana noch einen angenehmen Tag verbrachte – es wurde viel gelacht, geredet und getrunken – lief es mit Wioleta nicht ganz so gut. Bei der Bootstour am Tag war zwar noch alles in Ordnung. Doch beim gemeinsamen Essen am Abend herrschte gedrückte Stimmung. Ob Wioleta sich damit bereits ins Aus befördert hat, lesen Sie bei msl24.de*.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.