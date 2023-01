„Bergdoktor“-Drama für Hans Sigl: Martin muss den Gruberhof verlassen

Von: Stella Rüggeberg

Dass die 16. Staffel „Der Bergdoktor“ viele Überraschungen bereithält, haben Zuschauer bereits in Erfahrung gebracht. Doch jetzt soll es noch spannender werden. Ein großes Familiengeheimnis soll die Brüder Hans und Martin auseinandertreiben.

Ellmau - Die 16. Staffel von „Der Bergdoktor“ nimmt an Spannung nicht ab. Immer wieder folgt eine unerwartete Wende, die Zuschauer buchstäblich an den Fernseher fesselt. Nachdem viele Fans den Serientod von Martin Grubers (Hans Sigl, 53) Exfrau Franziska vermutet hatten, steht nun schon das nächste Drama vor der Tür: Muss der Bergdoktor den Gruberhof verlassen?

Familie Pflüger bringt ein großes Geheimnis zum Gruberhof

Die Familien Gruber und Pflüger kommen nicht allzu gut miteinander zurecht. Das wurde bereits in der ersten Folge sehr deutlich gemacht. Caro und Rolf Pflüger sind die Schwester und der Vater der verstorbenen Frau von Hans Gruber (Heiko Ruprecht, 50). Die kühle Stimmung zwischen den beiden Familien wird auch in Folge zwei verdeutlicht.

Ein großes Geheimnis lässt einen Streit bei Hans und Martin Gruber ausbrechen. © ZDF & IMAGO / Sven Simon

Die Ursache für den großen Familienstreit bleibt allerdings erst noch unklar. Für die Auflösung müssen Fans der Show nämlich bis zum Staffelende warten. Fest steht, Caro und Rolf bringen ein großes Geheimnis mit auf den Hof. Die Wahrheit könnte die gesamte Familie auf die Probe stellen.

Kritik am „Bergdoktor“ – Fachzeitschrift für Ärzte kritisiert ZDF-Serie: „Der Bergdoktor“ mag bei seinen Zuschauern bestens ankommen, von fachlicher Seite gab es dahingegen schon Kritik an der Serie. Das Deutsche Ärzteblatt charakterisierte Protagonist Dr. Martin Gruber als unkollegialen Besserwisser, dessen Serienalltag nur wenig mit dem tatsächlichen Arztberuf zu tun habe. Die ZDF-Reihe sei klischeebehaftet und vermittele das „klassische Arztbild aus den alten Heimatfilmen“.

„Bergdoktor“-Drama für Hans Sigl: Martin muss den Gruberhof verlassen

Zum Ende der Staffel kommt die Wahrheit ans Licht und lässt zwischen Hans und Martin Gruber einen bösen Streit aufkochen. Das lässt sich bereits in der Vorschau erahnen. Die Wahrheit soll so schlimm sein, dass nicht einmal mehr Hans und Lilli mit Dr. Martin Gruber reden wollen. Hans fordert seinen Bruder sogar auf, den Hof zu verlassen – was auch geschieht.

Die Folge gibt es am 2. Februar im TV zu sehen. Doch auf Hans Sigl wartet auch noch eine schöne Überraschung: es gibt ein Wiedersehen zwischen Dr. Martin Gruber und seiner Ex-Frau. Ob sich doch noch alles zum Guten wendet? Verwendete Quellen: tvmovie.de