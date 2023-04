„Mund auf!“: Carmen Geiss bekommt nach Scherz Rache von Robert Geiss zu spüren

Von: Jonas Erbas

Scherze stehen bei den Geissens praktisch an der Tagesordnung. Als Carmen ihrem Liebsten allerdings ein Glas Wasser ins Gesicht kippt, setzt Robert prompt zur Rache an.

Monaco – Als Mitglied des Geissens-Clans kommt man ohne Humor nicht weit, denn schikanöse Streiche und scharfzüngige Sprüche stehen bei Robert Geiss (59) und den anderen Familienmitgliedern praktisch an der Tagesordnung. Dabei bleiben derartige Scherze selten ungesühnt – eine Erfahrung, die auch Millionärsgattin Carmen (57) zuletzt einmal mehr machen musste.

Carmen Geiss bekommt Streich an Robert direkt heimgezahlt

Neue Folge, neue Scherze: Gemütlich schippern die Geissens an Bord ihrer Jacht durch den Ozean, da steht Carmen Geiss der Sinn nach Albernheiten: Statt einen erfrischenden Schluck Wasser zu sich zu nehmen, tut das ehemalige Model es ihrem Gatten und Tochter Shania (19) gleich und schüttet den Inhalt ihres Glases mit einem beherzten Schwung aus – allerdings nicht auf den Boden, sondern mitten in Roberts Gesicht.

„Sorry“, ruft die 57-Jährige lachend und ahnt, dass ihre Aktion nicht ungesühnt bleibt: „Ich weiß, was jetzt passiert!“ Als Robert Geiss nach dem Wasserkrug greift, macht sich seine Liebste auf das Schlimmste gefasst. „Mund auf!“, befiehlt Multimillionär seiner Liebsten, die der Aufforderung bereitwillig nachgeht. Anschließend gießt das Geissens-Oberhaupt einen ordentliche Ladung kühles Nass in den Rachen der Jetsetterin.

Robert Geiss – geschäftstüchtiger Unternehmer mit Gespür Nein, Robert Geiss wurde nicht reich geboren, sondern erarbeitete sich seine ersten Millionen an der Seite seines Bruders Michael Geiss: Die beiden gründeten 1986 die Sportbekleidungsmarke Uncle Sam, die insbesondere Bodybuilder zur Zielgruppe hatte. 1995, ein Jahr nach seiner Heirat mit Carmen Geiss, verkaufte der Unternehmer die Firma und zog nach Monaco. Dort und an anderen Orten der Welt entsteht seit 2011 auch die TV-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ für die er pro Staffel rund 2,5 Millionen Euro verlangen soll. Außerdem ist der 58-Jährige inzwischen mit seiner Marke Roberto Geissini wieder im Modegeschäft aktiv und soll zudem mit Immobiliengeschäften einiges dazu verdienen.

Die Geissens in Streichlaune: Nach Mama Carmen soll auch Shania dran glauben, fordert Robert

Doch Carmen Geiss scheint geübt: „Die Mama kann das“, zeigt sich Robert Geiss beeindruckend, nachdem seine Ehefrau mühelos den Wasserschwall gebändigt hat. Weil seine Rachepläne nicht geglückt sind, sucht sich der 59-Jährige dann direkt das nächste Opfer: „Jetzt du!“, fordert er Shania auf, während seine Gattin ein vielsagendes „Wer kann, der kann!“ an die Kamera richtet. Dass es bei „Die Geissens“ auf hoher See turbulent zugehen kann, bewies zuletzt auch eine Szene, in der sich Shania und Davina (18) in die Haare bekamen.

Manch ein „Scherz“ geht hier und da allerdings ordentlich in die Hose – so auch zuletzt: Um seine Tochter aufzuziehen, bezeichnete Robert Geiss die schlanke Shania als „schwer stämmig“. Verwendete Quellen: tiktok.com/@rtlzwei, instagram.com/rtlzwei