Barkeeperin aus Münchner Club wird RTL-Star und zeigt sich vorher oben ohne

Eine Barkeeperin aus einem VIP-Club in München will bei RTL groß rauskommen. Und zeigt sich als Starthilfe vorab schon mal oben ohne.

München - Im bekannten Münchner „Crowns Club“ steht Giulie Hope Santana (21) als Barkeeperin hinterm Tresen, schenkt dort alles aus vom Longdrink bis zum stillen Wasser. Dass sie selbst kein stilles Wasser ist, präsentiert die Jura-Studentin jetzt bei RTL: Die hübsche Blondine nimmt an der neuen Reihe „Temptation Island“ teil, die am 6. März startet.

Temptation Island: Giulie aus München soll bei RTL die Treue der Männer testen

Unter der Sonne Thailands soll dort die Treue von Paaren unter Beweis gestellt werden. Diese leben in getrennten Villen, sind aber von heißen Singles umgeben, die sie umgarnen. Der Job von Giulie Hope Santana ist klar. „Meine Aufgabe ist es, die Treue der Männer zu testen“, sagt sie zur Bild. „Ich animiere zum Fremdgehen.“

Dass Giulie mit ihren Reizen nicht geizt, kann bereits bei Instagram bewundert werden. Dort zeigt sie sich auf dem Profil itsgiulie (68.000 Abonnenten) zwar schon seit jeher sehr sexy, gibt aber momentan Vollgas. Hier präsentierte sie sich unlängst oben ohne in der Wanne:

In der Vergangenheit durfte es auch mal durchsichtig sein. Oder sie postete Fotos, die ihren drallen Hintern in Szene setzen. Ob die Männer bei den RTL-Paaren solchen Anblicken widerstehen konnten? Möglicherweise wurden sie nicht nur von der thailändischen Sonne ins Schwitzen gebracht.

Temptation Island: RTL-Dreh „war eine feuchte und heiße Zeit“

Die Dreharbeiten fanden bereits im Dezember statt. Und Giulie hat tatsächlich den einen oder anderen Korb bekommen. „Das kannte ich so gar nicht und hat schon etwas an meinem Ego gekratzt“, klagt sie. Und blickt auf die Zeit in Thailand zurück: „Das war eine feuchte und heiße Zeit. Aber mehr wegen der Temperaturen.“ Klingt nicht, als sei sie tatsächlich mit einem der Männer in die Kiste gehüpft.

Verkehr vor der Kamera gab es kürzlich bei einer anderen TV-Reihe, die trotzdem aus dem Programm geflogen ist. Oben ohne bei Instagram zeigt sich übrigens auch „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher.

lsl.

