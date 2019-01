Moderatorin greift bei ProSieben-Show völlig daneben - TV-Zuschauer entsetzt

Bei der ProSieben-Show „My Hit. Your Song“ soll es eigentlich um gute Musik gehen. Der Auftritt von Moderatorin Jeannine Michaelsen in der zweiten Folge sorgt deshalb für Kopfschütteln.

München - Bei dieser Begrüßung wäre wohl der ein oder andere der drei Musikstars am liebsten direkt wieder aus dem Studio hinausmarschiert: Zu Beginn der zweiten Folge der neuen ProSieben-Musikshow „My Hit. Your Song“ überraschte Moderatorin Jeannine Michaelsen (37) ihre Zuschauer und prominenten Gäste mit einem Medley. Die 37-Jährige gab beliebte Songs der eingeladenen Künstler Sido, Namika und Jenny Berggren (der Stimme von Ace of Base) zum Besten.

Die drei Musiker waren am Donnerstagabend in der Sendung, um sich neu interpretierte Cover-Versionen ihrer größten Hits anzuhören, die von den Kandidaten der Show präsentiert wurden. Doch bereits zur Begrüßung bekamen die Musik-Profis mit Michaelsens Medley ordentlich etwas auf die Ohren. Und zwar nicht im positiven Sinne.

Jeannine Michaelsens Gesangseinlage sorgte bei vielen Zuschauern für Verwunderung

Bei einigen Zuschauern kam die Gesangseinlage der 37-Jährigen gar nicht gut an: „Was war das denn? Nein bitte, warum muss die Moderatorin denn unbedingt singen?“, fragte sich Twitter-Userin Caro von Chaos. Auch Twitter-Nutzer Matze ist vom Auftakt der Sendung wohl alles andere als begeistert. „Echt. Das fängt so an?“, kommentiert er in dem sozialen Netzwerk. Und auch ein anderer Internet-User fragte sich „Muss die Moderatorin singen?“.

Was war das denn #myhityoursong — Caro von Chaos (@carovonchaos) 24. Januar 2019

Während sich unter den Zuschauern Verwunderung breit machte, reagierte Michaelsen aber mit Humor: „Jetzt läuft auf ProSieben #MyHitYourSong!“, twitterte sie. „Ich trage einen silbernen Anzug. Er ist nicht von meiner Oma. Aber er sitzt an den Oberschenkeln sehr eng. Bei Lieblingsmensch hab ich mich kurz vertanzt. Ein Ton ist bestimmt auch daneben gegangen. Gerngesehen. Dann kann’s ja losgehen.“

Jetzt läuft auf @ProSieben #MyHitYourSong! Ich trage einen silbernen Anzug. Er ist nicht von meiner Oma. Aber er sitzt an den Oberschenkeln sehr eng. Bei Lieblingsmensch hab ich mich kurz vertanzt. Ein Ton ist bestimmt auch daneben gegangen. Gerngesehen. Dann kann’s ja losgehen. — jeannine michaelsen (@Michaelsen_J) 24. Januar 2019

Michaelsens selbstironische Reaktion bekam positives Feedback

Für so viel Selbstironie bekam sie von ihren Fans auch direkt positives Feedback: „Schön gleich mal allen Kritikern (...) den Wind aus den Segeln nehmen. Feiere dich so sehr dafür“, lautet ein Kommentar. „Ich finde deine Art zu moderieren, gerade auch in #MyHitYourSong so super!“, schreibt ein anderer Fan der Moderatorin. Und auch gesangstechnisch ging es in der Sendung bergauf, nachdem Michaelsen ihre kleine Showeinlage beendete. Bleibt abzuwarten, ob sie in den nächsten Episoden der Show nicht lieber ganz beim Moderieren bleibt.

