So schwach wie nie: RTL kassiert mit Primetime-Serie nächste Quotenklatsche

Am Dienstagabend hatten die Privatsender im Schnitt wenig zu melden. Vor allem RTL musste zur besten Sendezeit eine herbe Niederlage verkraften.

Köln – Am Dienstagabend (18. Juli) führte das TV-Programm zu einer großen Überraschung bei den Einschaltquoten. Denn die Zuschauer waren zur Primetime weniger an Unterhaltungssendungen als vielmehr an Informationsformaten interessiert. So konnte auch RTL mit einer Spezialausgabe punkten. Danach folgte allerdings ein tiefer Quotensturz für den Privatsender.

ARD, ZDF & RTL: Bei Informationssendungen liegen die TV-Sender gleich auf

Sowohl die „Tagesschau“ um 20 Uhr in der ARD als auch das „heute journal“ um 21.44 Uhr im ZDF konnten laut DWDL-Zahlenzentrale mit jeweils 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gute Quoten verzeichnen. Nachdem die Nachrichtensendung im Ersten einen Marktanteil von 15,1 Prozent eingefahren hatte, brachte es das ZDF-Nachrichtenmagazin noch auf 13,6 Prozent.

Informativ ging es um 20:15 Uhr auch auf RTL zu. In der neuen Ausgabe von „RTL aktuell Spezial“ konnte es das Tagesthema „Extremhitze am Mittelmeer“ mit den Öffentlich-Rechtlichen gut aufnehmen. Mit 1,70 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum ab drei Jahren konnte sich der Sender auch über die Zielgruppe hinaus gut behaupten – danach ging es jedoch rapide bergab.

Quotenklatsche für RTL: „Der König von Palma“ stürzt ab

Als um 20:30 Uhr eine neue Folge der Serie „Der König von Palma“ mit Schauspieler Henning Baum (50) an den Start ging, hielt es die Zuschauer nicht mehr an den Bildschirmen. Die Fernsehserie, die in der Gastro- und Partyszene auf Mallorca spielt, startete mit gerade noch 900.000 Zuschauern – bis 22:28 Uhr war die Quote auf nur noch 770.000 Zuschauer abgerutscht.

Die RTL-Serie „Der König von Palma“ kann sich zur Primetime nicht gegen ARD und ZDF durchsetzen. Die TV-Serie rutschte im Laufe des Abends auf ein absolutes Quotentief ab. Den Tagessieg holte sich beim Gesamtpublikum hingegen die ARD-Sendung „In aller Freundschaft“. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss; RTL / PEPBONET

Entsprechend enttäuschend fiel auch der Marktanteil in der Zielgruppe aus. Der Wert von 5,1 Prozent brach im Laufe des Abends auf 3,6 Prozent ein. Die Einschaltquoten waren auf RTL so schwach wie nie. Zum wiederholten Mal in Folge musste „Der König von Palma“ Tiefstwerte verbuchen. Auch das RTL-Magazin „Extra“ konnte danach mit nur noch 710.000 Zuschauern den Kölner Sender nicht aus seinem Quotentief befreien. Klarer Sieger des Abends war die ARD mit der Ärzteserie „In aller Freundschaft“ mit insgesamt 3,72 Millionen Zuschauern beim Gesamtpublikum.

