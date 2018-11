Sylvie Meis sucht im TV nach Dessous-Models: Diese Spielerfrau aus der Bundesliga ist dabei!

In ihrer neuen Sendung sucht Sylvie Meis, die Ex-Frau von Rafael van der Vaart, Dessous-Models. Welche Spielerfrau aus der Bundesliga dabei ist:

Köln – Wie HEIDELBERG24* berichtet, wird Mirjana Zuber (25), die Frau von Hoffenheim-Star Steven Zuber (27), an der Model-Sendung „Sylvies Dessous Model“ teilnehmen.

Die Sendung läuft auf RTL und wird von Sylvie Meis (40) moderiert. In der Casting-Show wird eine Markenbotschafterin für das Unterwäsche- und Bademoden-Unternehmen der Niederländerin gesucht. Ähnlich wie bei ‚Germanys next Topmodel‘ müssen die 30 Kandidatinnen verschiedene Challenges bestehen. Die erste Folge läuft am Mittwoch, 21. November, um 20:15 Uhr auf RTL.

+ Steven Zuber spielt seit 2014 für die TSG Hoffenheim. © HEIDELBERG24/Nils Wollenschläger Mirjana Zuber ist seit zehn Jahren mit dem Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim zusammen, seit drei Jahren ist das Paar verheiratet. Steven Zuber, der bislang 17 Länderspiele für die Schweiz absolviert hat, spielt seit August 2014 im Kraichgau und ist über 90 Mal für Hoffenheim aufgelaufen.

