TV-Hochzeit auf RTL: Michael Wendler und Laura Müller verraten Details - So wollen sie heiraten

Gerüchte gibt es schon länger - nun steht fest: Michael Wendler wird seine Freundin Laura Müller ehelichen. Finanzielle Durststrecke? Egal, denn das Event kommt exklusiv im TV.

Seit etwas länger als einem Jahr ist Schlager- und TV-Star Michael Wendler mit Laura Müller liiert.

mit liiert. Auch von Hochzeit ist bereits die Rede, doch wegen Corona hat auch der Wendler finanzielle Probleme.

ist bereits die Rede, doch wegen Corona hat auch finanzielle Probleme. Das könnte sich erledigt haben: Die Trauung findet statt - Und die RTL-Group hat zugeschlagen.

Update vom 13. April 2020: Viele Promipaare verkünden ihre Hochzeit mit einem Foto eines romantischen Heiratsantrags auf Instagram oder einem exklusiven Liebes-Interview in der Presse. Nicht so Schlagersänger Michael Wendler (47) und seine 19-jährige Freundin Laura Müller. Sie wählten einen eher unkonventionellen Weg, um ihre Hochzeit zu verkünden.

TV-Hochzeit von Laura Müller und Michael Wendler: Sie heiraten noch dieses Jahr

Anfang April ließ nämlich RTL die Bombe platzen: Der Wendler wird seine Laura heiraten - und zwar live im TV (siehe unsere Meldung unten). Die TV-Sender RTL und Vox, sowie das Streamingportal TVNow werden die Hochzeit begleiten. Einen Heiratsantrag gab es aber bis heute noch immer nicht.

Trotzdem verkündete das ungewöhnliche Paar jetzt schon erste Details zu ihrer Hochzeit: Wie RTL.de berichtet, werden der Wendler und Laura, die seit gut einem Jahr zusammen sind, noch 2020 vor den Traualtar treten.

Michael Wendler und Laura Müller wollen im kleinen Kreis heiraten

In der RTL-Ostershow „Ostern mit Dir – Wir bleiben zusammen!“ verriet das Paar außerdem: Es wird keine riesige Hochzeit mit hunderten Gästen geben. Das Paar wird im kleinen Kreis heiraten - abgesehen von den Millionen Zuschauern vor den Fernsehern natürlich.

„Was bringt mir eine Turnhalle an Menschen, die mich sowieso nicht mögen. Dann lieber mit den Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind“, erklärt der „Sie liebt den DJ“-Sänger. Laura stimmt dem zu: „Wir möchten ja in Amerika heiraten und haben uns gezielt die Menschen ausgesucht, die wir an unserer Seite haben wollen.“

Erstmeldung vom 3. April:

Sie tun es wirklich: „Der Wendler“ heiratet seine Laura Müller - RTL bestätigt Pläne für TV-Hochzeit

Köln - Die letzten Zweifel sind ausgeräumt! Wer gedacht hatte, die Liaison zwischen Michael Wendler und seiner Angebeteten, Laura Müller, würde nicht lange halten, wird allem Anschein nach eines Besseren belehrt. Wie RTL.de nämlich bekanntgegeben hat, wird der TV-Sender zusammen mit VOX und deren Streamingportal TVNOW die Hochzeit zwischen dem Schlagermusiker und der hübschen 19-Jährigen an vorderster Front - also exklusiv - begleiten.

Laura Müller und ihr Wendler: Hochzeitsabsicht schon länger vorhanden

Allerdings hat „Der Wendler“ seiner Herzensdame, mit der nun seit über einem Jahr ein Paar bildet, noch keinen Hochzeitsantrag gemacht. Dass sowohl er als auch Freundin Laura diesen Weg beschreiten wollen, daran gibt es wohl keinen Zweifel: "Einer Hochzeit, ich glaub, steht nichts im Wege. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss - aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch“, sagte das It-Girl, das zuletzt auch regelmäßig im TV zu sehen war und sich zuletzt sogar für den Playboy ablichten ließ.

+ Michael Wendler und seine Angebetete, Laura Müller, bei "Let's Dance". © dpa / Rolf Vennenbernd

Michael Wendler,polarisierender Entertainer und derzeit auf Image-Wechsel-Kurs, bekundet schon länger seine Liebe zu der nicht ganz 30 Jahre jüngeren brünetten Schönheit, die auch als Kandidatin* bei der aktuellen Staffel der TV-Show „Let‘s Dance“* dabei ist. "Sie ist für mich die absolute Traumfrau und ich will mit ihr mein Leben verbringen", frohlockte der in Florida lebende Auswanderer.

Michael Wendler und Laura Müller mit TV-Hochzeit: Es wird Geld regnen

Was eine Ehelichung in absehbarer Zeit jedoch unwahrscheinlich macht, ist die Tatsache, dass der Künstler wie viele andere Menschen finanziell die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu spüren bekommt. So schilderte der 47-Jährige kürzlich, dass ihm durch die Ausgangsbeschränkungen in Deutschland „sehr viele Auftritte“ wegfallen würden und seine Freundin Laura Müller „einfach noch ein bisschen warten müsse, bis der Ring da ist“.

Was im Hinblick auf eine Hochzeit nun für ein Umdenken gesorgt haben dürfte: Es ist davon auszugehen, dass sich der Verbund aus RTL/VOX und TVNOW die exklusiven Rechte an der Hochzeit inklusive Dokus etc. einen üppigen Geldbetrag kosten lassen wird.

Michael Wendler und Laura Müller: Treffen mit den Schwiegereltern

Eine knifflige Hürde hat der Wendler in Sachen Ehevorbereitung auch schon genommen: Im Rahmen einer TV-Doku lernte der Auswanderer endlich mal seine Schwiegereltern kennen: Michael Norberg - so sein bürgerlicher Name - lud Lauras Eltern Klaus und Gaby nach Florida ein, wo das Pärchen gerade ein neues Domizil errichtet.

Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt. Auch zahlreiche Promis haben sich mit Sars-CoV-2 infiziert, tz.de* berichtet.

PF

Rubriklistenbild: © Instagram: Michael Wendler